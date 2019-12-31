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31 декабря 2019, 19:49

На Таймыре Новый год встречают бураном и осторожным движением

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Фото: ksonline.ru
Ну, и страна у нас! На черноморском побережье и на Ставрополье до +15-ти, а на севере Красноярского края самая что не есть настоящая зима: с сугробами и вьюгами. Уверен, что многие из проживающих в европейской части РФ в душе позавидовали жителям Норильска, которые в эти минуты знать не знают, где бы спрятаться от бурана

За 4 часа до празднования Нового года здесь продолжает действовать штормовое предупреждение. Посему власти озвучили временный запрет для движения легкового автотранспорта категории «В» по важной для того региона автотрассе Норильск — Кайеркан — Алыкель.

Оно и верно: скорость отдельных порывов ветра достигает 25-30 м/с. Кто в курсе, подтвердит, что это сильный шторм, временами переходящий даже в жесткий шторм. Видимость на дорогах зачастую не превышает1000 метров.

Местные автоинспекторы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на автодорогах. Ко всему прочему, личный состав ГИБДД ориентирован на оказание всевозможной помощи водителям и их пассажирам (если понадобится).

В общем, кому арбуз, а кому и свиной хрящик - такова уж география нашей Необъятной. Но при этом от Таймыра до Фороса будем все здравы и предупредительны на дорогах в 2020-м! Добра да любви в наступающем году!

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На Таймыре Новый год встречают бураном и осторожным движением
За 4 часа до празднования Нового года здесь продолжает действовать штормовое предупреждение. Посему власти озвучили временный запрет для движения легкового автотранспорта категории «В» по важной для того региона автотрассе Норильск — Кайеркан — Алыкель.Оно и верно: скорость отдельных порывов ветра достигает 25-30 м/с. Кто в курсе, подтвердит, что это сильный шторм, временами переходящий даже в жесткий шторм. Видимость на дорогах зачастую не превышает1000 метров.Местные автоинспекторы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на автодорогах. Ко всему прочему, личный состав ГИБДД ориентирован на оказание всевозможной помощи водителям и их пассажирам (если понадобится).В общем, кому арбуз, а кому и свиной хрящик - такова уж география нашей Необъятной. Но при этом от Таймыра до Фороса будем все здравы и предупредительны на дорогах в 2020-м! Добра да любви в наступающем году!
2019-12-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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