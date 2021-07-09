На территории НТЦ - ВАЗа обнаружили загадочный автомобиль под чехлом
Фото: vk.com / Avtograd news
Загадочный автомобиль, накрытый чехлом, вывезли с территории НТЦ - ВАЗа. По очертаниям модель не похожа ни на один выпускаемый в данное время автомобиль. Фотографии предоставил подписчик группы Avtograd news в социальной сети Вконтакте.
Как отметили в комментариях, в силуэте прослеживается реношное литье, а по пропорциям кузова возможно что-то Дастеро-Каптюрно-Аркан.
Юрий Жевиляк
Каптур?
Сергей Белый
диски от каптюра
Артур Эрнезакс
Новое поколение нивы
Антон Бугаенко
Скорее всего Нива3
Валерий Яковлев
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