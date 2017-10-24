24 октября 2017, 13:29

На Токийском автосалоне дебютирует такси от Toyota

Японский автопроизводитель Toyota подготовил для мотор-шоу в Токио модель, ориентированную на работу в службе городского такси. Автомобиль JPN Taxi получил двигатель, работающий на сжиженном газе.
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  На Токийском автосалоне дебютирует такси от Toyota Toyota На Токийском автосалоне дебютирует такси от Toyota Toyota На Токийском автосалоне дебютирует такси от Toyota Toyota На Токийском автосалоне дебютирует такси от Toyota Toyota На Токийском автосалоне дебютирует такси от Toyota
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Новинка создана исключительно для Японии. Особенностью модели является задняя сдвижная дверь, боковые зеркала, размещенные на крыльях, и хромированная решетка радиатора, выполненная в единой стилистике с седаном Crown. Автомобиль имеет увеличенную колесную базу, а кузов окрашен в цвет «индиго».

Представители компании сообщают, что при создании автомобиля использовались специальные шумоизоляционные материалы и особые звуконепроницаемые стекла. Внутреннее убранство получило светодиодную подсветку, дополнительную вентиляцию и подогрев заднего ряда сидений.

Машина оснащена 1,5-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами, работающим на сжиженном углеводородном газе. Привод предусмотрен исключительно передний. Опциональный список в стандартном исполнении включает шесть подушек безопасности и комплект дополнительных систем Toyota Safety Sense с ассистентом предотвращения столкновений.

Именно эта модель станет официальным такси на летних Олимпийских и Параолимпийских играх 2020 года в Токио. Стоимость автомобиля начинается от 3,2 млн иен в стандартной комплектации (около 29 900 долларов), а за топовую версию придется заплатить не менее 3,5 млн иен (30,8 млн долларов).

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На Токийском автосалоне дебютирует такси от Toyota
{{material_121383}}Новинка создана исключительно для Японии. Особенностью модели является задняя сдвижная дверь, боковые зеркала, размещенные на крыльях, и хромированная решетка радиатора, выполненная в единой стилистике с седаном Crown. Автомобиль имеет увеличенную колесную базу, а кузов окрашен в цвет «индиго».Представители компании сообщают, что при создании автомобиля использовались специальные шумоизоляционные материалы и особые звуконепроницаемые стекла. Внутреннее убранство получило светодиодную подсветку, дополнительную вентиляцию и подогрев заднего ряда сидений.Машина оснащена 1,5-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами, работающим на сжиженном углеводородном газе. Привод предусмотрен исключительно передний. Опциональный список в стандартном исполнении включает шесть подушек безопасности и комплект дополнительных систем Toyota Safety Sense с ассистентом предотвращения столкновений.Именно эта модель станет официальным такси на летних Олимпийских и Параолимпийских играх 2020 года в Токио. Стоимость автомобиля начинается от 3,2 млн иен в стандартной комплектации (около 29 900 долларов), а за топовую версию придется заплатить не менее 3,5 млн иен (30,8 млн долларов).
2017-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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