На Токийском автосалоне дебютирует такси от Toyota
Представители компании сообщают, что при создании автомобиля использовались специальные шумоизоляционные материалы и особые звуконепроницаемые стекла. Внутреннее убранство получило светодиодную подсветку, дополнительную вентиляцию и подогрев заднего ряда сидений.
Машина оснащена 1,5-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами, работающим на сжиженном углеводородном газе. Привод предусмотрен исключительно передний. Опциональный список в стандартном исполнении включает шесть подушек безопасности и комплект дополнительных систем Toyota Safety Sense с ассистентом предотвращения столкновений.
Именно эта модель станет официальным такси на летних Олимпийских и Параолимпийских играх 2020 года в Токио. Стоимость автомобиля начинается от 3,2 млн иен в стандартной комплектации (около 29 900 долларов), а за топовую версию придется заплатить не менее 3,5 млн иен (30,8 млн долларов).
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