На тоннели для жаб власти потратили из бюджета 50 млн рублей

02.02.2024, 07:08

Глава «Автотора» объяснил, почему на автозаводе собрали вдвое меньше машин, чем хотели, и рассказал о планах на 2024 год

В 2023 году калининградский завод «Автотор» планировал выпустить 50 – 70 тысяч автомобилей, но реальные объемы производства оказались вдвое скромнее – 38 тысяч машин. Причина оказалась неожиданной.Читать далее