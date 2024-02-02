На тоннели для жаб власти потратили из бюджета 50 млн рублей
Несколько лет назад местные власти всерьез озаботились резким снижением популяции жаб и прудовых тритонов. С 2018 по 2021 годы их численность сократилась более чем на 30% – с 1002 до 616 особей. Чаще всего жабы гибли под колесами автомобилей. Установка специальных барьеров на обочинах не решила проблему, поэтому предложили построить четырех подземных перехода. Деньги выделили из муниципального бюджета. На строительство эко-переходов потратили 465,8 тысячи евро. Жители Гамбурга решили, что жабы обходятся им чересчур дорого.
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02.02.2024, 16:17
Краш-тест американского пикапа закончился настоящей катастрофой. В реальной жизни будет еще страшнее
Тяжесть повреждений при ДТП напрямую зависит от массы автомобиля. Исследователи из Университета Небраски в Линкольне решили проверить, насколько большую опасность представляют на дороге тяжелые электрические внедорожники.Читать далее
-
02.02.2024, 15:22
Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года». Список из 10 моделей
Жюри конкурса World Car Of The Year (WCOTY-2024) выбрало из нескольких десятков претендентов лучших и опубликовала имена финалистов в общей номинации и по каждой из пяти дополнительных. Среди них четыре электрокара и даже один «китаец».Читать далее
-
02.02.2024, 14:17
Российские водители назвали самые желанные опции в автомобиле. Список
Каршеринг-сервис Ситидрайв спросил водителей о самых важных автомобильных опциях. Выяснилось, что к оснащению личных и каршеринговых автомобилей люди предъявляют разные требования. Самая важная опция для прокатной машины не вошла даже в ТОП-7 опций для личного автомобиля.Читать далее
-
02.02.2024, 11:43
Пожилой водитель на Kia Rio пошел в лобовую на автобус. Авария попала на видео
Ранним утром на одной из петербургских улиц произошла странная авария. По пустой дороге с четырехполосным движением и двойной сплошной линией легковушка уверенно ехала по встречке, где лоб в лоб протаранила городской автобус.Читать далее
-
02.02.2024, 08:12
Взгляните на кабину нового тягача МАЗ: раковина, стол и одна дверь
По заказу Минского автозавода компания Unimo разработала кабину концептуального тягача MAZ-X. Дизайнеры дали волю фантазии и сломали все стереотипы. Привыкнуть к таким новациям дальнобойщикам со стажем будет непросто.Читать далее
-
02.02.2024, 07:08
Глава «Автотора» объяснил, почему на автозаводе собрали вдвое меньше машин, чем хотели, и рассказал о планах на 2024 год
В 2023 году калининградский завод «Автотор» планировал выпустить 50 – 70 тысяч автомобилей, но реальные объемы производства оказались вдвое скромнее – 38 тысяч машин. Причина оказалась неожиданной.Читать далее
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