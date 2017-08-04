На торги выставлен Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai
На самом деле в съемках были задействованы два ярких Diablo, но одна из машин была разбита. Продающийся экземпляр также имеет повреждения, полученные в процессе создания клипа, поэтому в некоторых кадрах зрители могут заметить отсутствующее лобовое стекло.
Модель вышла в рамках лимитированной серии SE30, которая была выпущена к 30-летнему юбилею Lamborghini и насчитывала всего 150 моделей. После премьеры клипа владельцем автомобиля на некоторое время стал лидер группы Джей Кей. После него транспорт сменил нескольких собственников. Последний владелец приобрел его около четырех лет назад.
Под капотом «дьявольского» Lamborghini установлен 5,7-литровый двигатель V12 с силовой отдачей в 492 л.с. На разгон до первой «сотни» спорткару требуется всего 4 секунды, а максимальная скорость равняется 320 км/ч.
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