4 августа 2017, 12:05

На торги выставлен Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai

В Великобритании на торги выставлен знаменитый Lamborghini Diablo, который участвовал в съемках клипа Jamiroquai. Специалисты оценили автомобиль в 730 000 долларов.
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Британский интернет-автотрейдер начал продажу знаменитого Lamborghini Diablo. Пробег автомобиля из лимитированной серии равен 27 804 км. Популярным оно стало благодаря участию в съемках клипа на песню «Cosmic Girl».

На самом деле в съемках были задействованы два ярких Diablo, но одна из машин была разбита. Продающийся экземпляр также имеет повреждения, полученные в процессе создания клипа, поэтому в некоторых кадрах зрители могут заметить отсутствующее лобовое стекло.

Модель вышла в рамках лимитированной серии SE30, которая была выпущена к 30-летнему юбилею Lamborghini и насчитывала всего 150 моделей. После премьеры клипа владельцем автомобиля на некоторое время стал лидер группы Джей Кей. После него транспорт сменил нескольких собственников. Последний владелец приобрел его около четырех лет назад.

Под капотом «дьявольского» Lamborghini установлен 5,7-литровый двигатель V12 с силовой отдачей в 492 л.с. На разгон до первой «сотни» спорткару требуется всего 4 секунды, а максимальная скорость равняется 320 км/ч.

Top Manager Ламборджини Диабло

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Отзывы по теме
Отзыв о Lamborghini Diablo 2004 года
имел удовольствие пользоваться 2 месяца. в Испании недостатков не ощутил.
harder
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
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На торги выставлен Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai
{{model_2706}}Британский интернет-автотрейдер начал продажу знаменитого Lamborghini Diablo. Пробег автомобиля из лимитированной серии равен 27 804 км. Популярным оно стало благодаря участию в съемках клипа на песню «Cosmic Girl».На самом деле в съемках были задействованы два ярких Diablo, но одна из машин была разбита. Продающийся экземпляр также имеет повреждения, полученные в процессе создания клипа, поэтому в некоторых кадрах зрители могут заметить отсутствующее лобовое стекло.Модель вышла в рамках лимитированной серии SE30, которая была выпущена к 30-летнему юбилею Lamborghini и насчитывала всего 150 моделей. После премьеры клипа владельцем автомобиля на некоторое время стал лидер группы Джей Кей. После него транспорт сменил нескольких собственников. Последний владелец приобрел его около четырех лет назад.Под капотом «дьявольского» Lamborghini установлен 5,7-литровый двигатель V12 с силовой отдачей в 492 л.с. На разгон до первой «сотни» спорткару требуется всего 4 секунды, а максимальная скорость равняется 320 км/ч.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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