Что означает новый дорожный знак, похожий на трезубец — мнение экспертов

На трассах России появился новый знак 5.15.9: что изменится для водителей

С 2026 года на российских дорогах внедрен знак 5.15.9, который информирует о начале сразу нескольких новых полос. Это нововведение призвано повысить безопасность и упростить навигацию в сложных дорожных условиях, особенно на загруженных участках.

С 2026 года на российских дорогах внедрен знак 5.15.9, который информирует о начале сразу нескольких новых полос. Это нововведение призвано повысить безопасность и упростить навигацию в сложных дорожных условиях, особенно на загруженных участках.

В начале 2026 года на российских дорогах появился необычный дорожный знак, который сразу привлёк внимание автомобилистов. Новый указатель 5.15.9, официально утверждённый в ГОСТ Р 52289-2024, информирует о начале сразу нескольких новых полос движения. Водители уже прозвали его «трезубцем» из-за характерной схемы на синем фоне, где центральная линия дополняется расходящимися по бокам элементами.

Главная задача этого знака — заблаговременное информирование участников движения о расширении проезжей части. Он устанавливается в начале участка, где количество полос постепенно увеличивается с одной из сторон. Такая информация особенно актуальна на загруженных магистралях, подъездах к крупным развязкам и перекрёсткам, где своевременный выбор полосы помогает избежать резких манёвров и аварийных ситуаций.

В отличие от привычных указателей, которые сообщают только о направлении движения по существующим полосам или о начале отдельных полос, знак 5.15.9 совмещает сразу несколько функций. Он показывает не только появление новых полос, но и их количество, направление движения, а иногда даже разрешённые виды транспорта и допустимую скорость в каждой полосе. Это делает его максимально информативным и удобным для быстрого восприятия в плотном потоке.

Ещё одно важное значение — приоритет знака над дорожной разметкой. Если разметка временно не соответствует информации на знаке, водителю следует ориентироваться именно на установленный указатель. Такой подход снижает риск ошибок при перестроении и обеспечивает более безопасную организацию движения.

Появление знака 5.15.9 связано с развитием дорожной инфраструктуры и необходимостью адаптации правил дорожного движения к современным условиям. В последние годы в России активно реконструируются трассы, строятся новые развязки, и водителям требуется больше наглядной информации для принятия решений. Новый знак помогает быстрее сориентироваться в изменяющейся дорожной обстановке и выбрать оптимальную полосу для движения.

Представленные указатели уже показали положительный эффект в ряде регионов: уменьшилось количество аварий на участках с расширяющейся дорогой, снизилось число конфликтных ситуаций при перестроении, а водители отмечают удобство и понятность новой схемы. Важно помнить, что своевременное информирование о дорожных изменениях — ключевой фактор безопасности, особенно в условиях интенсивного движения.

Для российских водителей это нововведение может стать шагом вперёд в области комфорта и безопасности. Знак 5.15.9 позволяет заранее оценить ситуацию, избежать лишних перестроений и снизить стресс в сложных условиях. В перспективе, по мнению экспертов, подобные решения будут всё чаще встречаться на отечественных дорогах, делая поездки более предсказуемыми и спокойными.

Требования дорожных знаков всегда имеют приоритет над разметкой, а внимательность к новым указателям — залог безопасного движения. Появление «трезубца» — это не просто очередное изменение в ПДД, а реальный инструмент для повышения безопасности и удобства на российских дорогах.