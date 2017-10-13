13 октября 2017, 09:24

На трассе «Дон» открыта площадка для отдыха путешествующих

На федеральной автодороге М-4 «Дон» открыт новый объект дорожного сервиса – комплексная площадка для отдыха. Здесь размещено кафе на 54 посадочных места с необходимыми удобствами и бесплатным wi-fi, продуктовый магазин, парковка (16 мест для грузового транспорта и 37 – для легковых автомобилей) и уличная зона отдыха.
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Установлены пандусы и поручни для людей с ограниченными возможностями. Пропускная способность объекта в настоящий момент составит порядка 300 человек в сутки, а к летнему периоду будет увеличена.  

«Это первый объект комплексного придорожного сервиса на дороге М-4, который был возведен в рамках реализации «Концепции размещения, реконструкции и обустройства объектов дорожного сервиса в составе многофункциональных зон», одобренной Министерством транспорта в 2013 году», – отметил первый заместитель Министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

ГК «Автодор» реализовала все технические мероприятия, необходимые для качественной работы площадки: отвод и строительство коммуникаций, технологическое присоединение электросетей, обустройство дорожной полосы и ограждений.  Частный предприниматель, получивший в ходе конкурсной процедуры право реализовать проект,  построил и будет эксплуатировать сами объекты.    

В ближайшее время на дороге М- 4 «Дон» будут возведены еще 4 площадки отдыха: на 68-м, 74-м, 76-м и 143-м километрах. Все они будут созданы компаниями малого и среднего бизнеса

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На трассе «Дон» открыта площадка для отдыха путешествующих
Установлены пандусы и поручни для людей с ограниченными возможностями. Пропускная способность объекта в настоящий момент составит порядка 300 человек в сутки, а к летнему периоду будет увеличена.  «Это первый объект комплексного придорожного сервиса на дороге М-4, который был возведен в рамках реализации «Концепции размещения, реконструкции и обустройства объектов дорожного сервиса в составе многофункциональных зон», одобренной Министерством транспорта в 2013 году», – отметил первый заместитель Министра транспорта РФ Евгений Дитрих. ГК «Автодор» реализовала все технические мероприятия, необходимые для качественной работы площадки: отвод и строительство коммуникаций, технологическое присоединение электросетей, обустройство дорожной полосы и ограждений.  Частный предприниматель, получивший в ходе конкурсной процедуры право реализовать проект,  построил и будет эксплуатировать сами объекты.     В ближайшее время на дороге М- 4 «Дон» будут возведены еще 4 площадки отдыха: на 68-м, 74-м, 76-м и 143-м километрах. Все они будут созданы компаниями малого и среднего бизнеса
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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