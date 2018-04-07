7 апреля 2018, 13:28

На трассе M-1 Беларусь вновь разрешили ездить 110 км/ч

Лимит скорость подняли только на одном участке, расположенном в Подмосковье. С 6 апреля со скоростью до 110 км/ч можно ездить с 32-го по 44-й километр трассы М1 Беларусь. В ноябре на зиму скорость снижали до 90 км/ч.
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Сейчас 8-плосный участок трассы соответствует стандарту I-Б технической категории, который предусматривает увеличение скорости до 120 км/ч. Здесь есть разгонные полосы, разноуровневые развязки, надземные пешеходные переходы и специальные дорожные знаки увеличенного размера, покрытые светооотражающей пленкой. Но вводить предельные значения в Росавтодоре опасаются. Поэтому на летний период, с апреля по ноябрь, скорость немного увеличивают – до 110 км/ч, а зимой снижают до 90 км/ч, не полагаясь на сознательность водителей.

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Автодор регулярно ремонтирует свои трассы, поддерживая их состояние на первоначальном уровне. Так в прошлом году на данном участке М1 Беларусь отремонтировали асфальт и убрали колейность. Поэтому в ближайшее время на всех дорогах, соответствующих категории I-Б максимально разрешенная скорость вырастет с 90 до 110 км/ч, а на участках категории I-А — с 110 до 130 км/ч. Например, на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург скоростной лимит могут увеличить до 130 км/ч уже в нынешнем году. Окончательное решение примут после тестривания дороги на безопасность, которое Автодор проведет совместно с ГИБДД.

На прошедшей на днях в Калуге конференции, посвященной безопасным дорогам, председатель правления Автодора Сергей Кельбах, подчеркнул, что на платных скоростных трассах аварийность в разы ниже. Высокая скорость не единственная причина аварийности. Надо строить магистрали с разделенными транспортными потоками, освещением, развязками и надземными пешеходными переходами. Идеальной, с этой точки зрения, трассой эксперты единодушно признали 72-километровый участок М-11 Москва-Санкт-Петербург в обход Вышнего Волочка.

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Иларий
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Nikolay Tychina
АвтоМаш | отзывы
Уже не раз обращался к ним в сервис, со своим соболем. Работаю там ребята грамотные и берут не дорого. Заметил их, когда заезжал к ним случайно по гарантии. Теперь если что случается, сразу к ним. Главное заранее записаться.
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На трассе M-1 Беларусь вновь разрешили ездить 110 км/ч
Сейчас 8-плосный участок трассы соответствует стандарту I-Б технической категории, который предусматривает увеличение скорости до 120 км/ч. Здесь есть разгонные полосы, разноуровневые развязки, надземные пешеходные переходы и специальные дорожные знаки увеличенного размера, покрытые светооотражающей пленкой. Но вводить предельные значения в Росавтодоре опасаются. Поэтому на летний период, с апреля по ноябрь, скорость немного увеличивают – до 110 км/ч, а зимой снижают до 90 км/ч, не полагаясь на сознательность водителей.{{material_123006}}Автодор регулярно ремонтирует свои трассы, поддерживая их состояние на первоначальном уровне. Так в прошлом году на данном участке М1 Беларусь отремонтировали асфальт и убрали колейность. Поэтому в ближайшее время на всех дорогах, соответствующих категории I-Б максимально разрешенная скорость вырастет с 90 до 110 км/ч, а на участках категории I-А — с 110 до 130 км/ч. Например, на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург скоростной лимит могут увеличить до 130 км/ч уже в нынешнем году. Окончательное решение примут после тестривания дороги на безопасность, которое Автодор проведет совместно с ГИБДД.На прошедшей на днях в Калуге конференции, посвященной безопасным дорогам, председатель правления Автодора Сергей Кельбах, подчеркнул, что на платных скоростных трассах аварийность в разы ниже. Высокая скорость не единственная причина аварийности. Надо строить магистрали с разделенными транспортными потоками, освещением, развязками и надземными пешеходными переходами. Идеальной, с этой точки зрения, трассой эксперты единодушно признали 72-километровый участок М-11 Москва-Санкт-Петербург в обход Вышнего Волочка.
2018-04-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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