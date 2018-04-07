7 апреля 2018, 13:28
На трассе M-1 Беларусь вновь разрешили ездить 110 км/ч
Лимит скорость подняли только на одном участке, расположенном в Подмосковье. С 6 апреля со скоростью до 110 км/ч можно ездить с 32-го по 44-й километр трассы М1 Беларусь. В ноябре на зиму скорость снижали до 90 км/ч.
Сейчас 8-плосный участок трассы соответствует стандарту I-Б технической категории, который предусматривает увеличение скорости до 120 км/ч. Здесь есть разгонные полосы, разноуровневые развязки, надземные пешеходные переходы и специальные дорожные знаки увеличенного размера, покрытые светооотражающей пленкой. Но вводить предельные значения в Росавтодоре опасаются. Поэтому на летний период, с апреля по ноябрь, скорость немного увеличивают – до 110 км/ч, а зимой снижают до 90 км/ч, не полагаясь на сознательность водителей.
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Комментарии пользователей
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Какой именно вездеход?
Да, сервис в Автополе очень хороший. Много на джипах там делаются. И ТО тоже там же проходят. Механики любят эту марку и знают ее досконально.
Уже не раз обращался к ним в сервис, со своим соболем. Работаю там ребята грамотные и берут не дорого. Заметил их, когда заезжал к ним случайно по гарантии. Теперь если что случается, сразу к ним. Главное заранее записаться.
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