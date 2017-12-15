На трассе М-10 «Россия» открыто движение по развязке в Тверской области
В ходе работ выполнена реконструкция участка автомобильной дороги М-10 с заменой покрытия проезжей части и обочин, на участке автодороги Медное-Кулицкая выполнен комплекс работ по полному переустройству земляного полотна и дорожной одежды со смещением ее положения в плане.
Новая транспортная развязка обустроена линиями наружного электроосвещения. На объекте установлена автоматизированная система управления дорожным движением: камеры видеонаблюдения, посты метеоконтроля, оборудование, фиксирующее интенсивность транспортных потоков и нарушения водителями правил дорожного движения. Данные с датчиков в круглосуточном режиме отслеживает оперативный дежурный в центре управления производством учреждения.
Возведение магистрали по большей части профинансировано федеральным бюджетом , и лишь12% от стоимости участка внес инвестор. Обслуживать участок согласно контракту 24 года будет ГК «Автодор», дорога при этом остается в собственности государства.
На IV этапе М-11 проложено по 2 полосы в каждую сторону движения – причем «Автодор» допускает возможность добавить еще по одной полосе. Дорогу будет обслуживать служба аварийных комиссаров (см. врезку) – она будет немедленно выезжать на место какого-либо инцидента, чтобы оказать как техническую, так и первую медицинскую помощь.
В настоящее время продолжается монтаж вышек для устойчивой работы мобильной связи. При въезде на трассу возле пунктов оплаты можно купить транспондер. Стоимость проезда по всему участку для легковых автомобилей будет стоить 112 рублей при оплате транспондером и 140 рублей при оплате наличными или картой. Цена будет действовать как минимум до 15 июля 2018 года. Дороже всего проезд обойдется для грузовиков с 3 осями и более - 220 рублей без транспондера, 176 рублей - с ним.
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