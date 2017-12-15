15 декабря 2017, 17:58

На трассе М-10 «Россия» открыто движение по развязке в Тверской области

Открылось движение по новой транспортной развязке на 198 км автодороги М-10 «Россия» в районе села Медное Тверской области. В составе объекта - 3 путепровода и 6 съездов.
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На трассе М-10 «Россия» открыто движение по развязке в Тверской области

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Новый комплекс искусственных сооружений имеет важное значение сразу для трех транспортных артерий в Тверской области – трассы М-10 «Россия», региональной автодороги Медное – Кулицкая и строящейся скоростной магистрали М-11. Водители, следующие по трассе М-10, смогут через съезд на автодорогу Медное – Кулицкая продолжить движение по участку автомагистрали М-11. В свою очередь, автомобилисты, пользующиеся дорогой Медное – Кулицкое, могут выйти на трассу М-11, минуя М-10.

В ходе работ выполнена реконструкция участка автомобильной дороги М-10 с заменой покрытия проезжей части и обочин, на участке автодороги Медное-Кулицкая выполнен комплекс работ по полному переустройству земляного полотна и дорожной одежды со смещением ее положения в плане.

Новая транспортная развязка обустроена линиями наружного электроосвещения. На объекте установлена автоматизированная система управления дорожным движением: камеры видеонаблюдения, посты метеоконтроля, оборудование, фиксирующее интенсивность транспортных потоков и нарушения водителями правил дорожного движения. Данные с датчиков в круглосуточном режиме отслеживает оперативный дежурный в центре управления производством учреждения.

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Развязка у Медного, за которую отвечает Росавтодор, – это лишь полдела. Куда большее значение в сегодняшнем торжественном мероприятии играло открытие IV этапа скоростной платной автомагистрали М-11, проходящий по территории Тверской области. 47,9 км этапа берут начало близ Медного - с упомянутой нами развязки, соединяющей эту трассу с дорогами М-10 и Медное – Кулицкая. Скоростная дорога огибает Торжок и выходит к развязке с работающим уже 3 года обходом Вышнего Волочка.

Возведение магистрали по большей части профинансировано федеральным бюджетом , и лишь12% от стоимости участка внес инвестор. Обслуживать участок согласно контракту 24 года будет ГК «Автодор», дорога при этом остается в собственности государства.

На IV этапе М-11 проложено по 2 полосы в каждую сторону движения – причем «Автодор» допускает возможность добавить еще по одной полосе. Дорогу будет обслуживать служба аварийных комиссаров (см. врезку) – она будет немедленно выезжать на место какого-либо инцидента, чтобы оказать как техническую, так и первую медицинскую помощь.

В настоящее время продолжается монтаж вышек для устойчивой работы мобильной связи. При въезде на трассу возле пунктов оплаты можно купить транспондер. Стоимость проезда по всему участку для легковых автомобилей будет стоить 112 рублей при оплате транспондером и 140 рублей при оплате наличными или картой. Цена будет действовать как минимум до 15 июля 2018 года. Дороже всего проезд обойдется для грузовиков с 3 осями и более - 220 рублей без транспондера, 176 рублей - с ним.

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не заводится
ниссан-санни 1992 1.5 не могу завести бензин поступает искра есть не могу завести перед тем как заглохнуть плавали обороты
TANYA39
карбюраторная
не заводится бензин есть искра есь что делаь
TANYA39
Посоветуйте какой джип брать?
Переехал жить в коттеджный поселок, трудновато тут ездить на обычном автомобиле, дороги не очень. Думаю приобрести хороший внедорожник. Кто что посоветует, какую марку и где в СПб есть выгодные предложения?
Миша Трошев
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На трассе М-10 «Россия» открыто движение по развязке в Тверской области
{{material_121493}} Новый комплекс искусственных сооружений имеет важное значение сразу для трех транспортных артерий в Тверской области – трассы М-10 «Россия», региональной автодороги Медное – Кулицкая и строящейся скоростной магистрали М-11. Водители, следующие по трассе М-10, смогут через съезд на автодорогу Медное – Кулицкая продолжить движение по участку автомагистрали М-11. В свою очередь, автомобилисты, пользующиеся дорогой Медное – Кулицкое, могут выйти на трассу М-11, минуя М-10. В ходе работ выполнена реконструкция участка автомобильной дороги М-10 с заменой покрытия проезжей части и обочин, на участке автодороги Медное-Кулицкая выполнен комплекс работ по полному переустройству земляного полотна и дорожной одежды со смещением ее положения в плане.Новая транспортная развязка обустроена линиями наружного электроосвещения. На объекте установлена автоматизированная система управления дорожным движением: камеры видеонаблюдения, посты метеоконтроля, оборудование, фиксирующее интенсивность транспортных потоков и нарушения водителями правил дорожного движения. Данные с датчиков в круглосуточном режиме отслеживает оперативный дежурный в центре управления производством учреждения.{{material_111762}} Развязка у Медного, за которую отвечает Росавтодор, – это лишь полдела. Куда большее значение в сегодняшнем торжественном мероприятии играло открытие IV этапа скоростной платной автомагистрали М-11, проходящий по территории Тверской области. 47,9 км этапа берут начало близ Медного - с упомянутой нами развязки, соединяющей эту трассу с дорогами М-10 и Медное – Кулицкая. Скоростная дорога огибает Торжок и выходит к развязке с работающим уже 3 года обходом Вышнего Волочка. Возведение магистрали по большей части профинансировано федеральным бюджетом , и лишь12% от стоимости участка внес инвестор. Обслуживать участок согласно контракту 24 года будет ГК «Автодор», дорога при этом остается в собственности государства. На IV этапе М-11 проложено по 2 полосы в каждую сторону движения – причем «Автодор» допускает возможность добавить еще по одной полосе. Дорогу будет обслуживать служба аварийных комиссаров (см. врезку) – она будет немедленно выезжать на место какого-либо инцидента, чтобы оказать как техническую, так и первую медицинскую помощь.В настоящее время продолжается монтаж вышек для устойчивой работы мобильной связи. При въезде на трассу возле пунктов оплаты можно купить транспондер. Стоимость проезда по всему участку для легковых автомобилей будет стоить 112 рублей при оплате транспондером и 140 рублей при оплате наличными или картой. Цена будет действовать как минимум до 15 июля 2018 года. Дороже всего проезд обойдется для грузовиков с 3 осями и более - 220 рублей без транспондера, 176 рублей - с ним.
2017-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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