27 ноября 2017, 10:39

На трассе М-10 в районе Трегубово исчезла многокилометровая пробка

Водители, мчащиеся из одной столицы в другую или, как минимум из Великого Новгорода в Санкт-Петербург (и обратно), отныне смогут вздохнуть полной грудью – наконец-то ликвидирована многомесячная пробка в районе д. Трегубово.
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Специалисты ФКУ Упрдор «Россия» досрочно завершили работы на проезжей части путепровода над железной дорогой Чудово – Новгород на км 568 автодороги М-10 «Россия». Движение открыто по всей ширине сооружения.

Строители отремонтировали крайние опоры, мостовое полотно, устроили новое покрытие проезжей части из асфальтобетона, заменили барьерное ограждение и нанесли дорожную разметку.

Тем не менее, работы на объекте будут продолжаться, но, к счастью, никоим образом не отразятся на участниках дорожного движения, следующих по М-10, поскольку отбойные молотки будут стучать исключительно в подмостовой зону путепровода.

Абсолютное благолепие на объекте наступит 10 июня 2018 года – это тот срок, к которому подрядчик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно.

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На трассе М-10 в районе Трегубово исчезла многокилометровая пробка
{{material_120530}} Специалисты ФКУ Упрдор «Россия» досрочно завершили работы на проезжей части путепровода над железной дорогой Чудово – Новгород на км 568 автодороги М-10 «Россия». Движение открыто по всей ширине сооружения.Строители отремонтировали крайние опоры, мостовое полотно, устроили новое покрытие проезжей части из асфальтобетона, заменили барьерное ограждение и нанесли дорожную разметку.Тем не менее, работы на объекте будут продолжаться, но, к счастью, никоим образом не отразятся на участниках дорожного движения, следующих по М-10, поскольку отбойные молотки будут стучать исключительно в подмостовой зону путепровода. Абсолютное благолепие на объекте наступит 10 июня 2018 года – это тот срок, к которому подрядчик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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