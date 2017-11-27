27 ноября 2017, 10:39
На трассе М-10 в районе Трегубово исчезла многокилометровая пробка
Водители, мчащиеся из одной столицы в другую или, как минимум из Великого Новгорода в Санкт-Петербург (и обратно), отныне смогут вздохнуть полной грудью – наконец-то ликвидирована многомесячная пробка в районе д. Трегубово.
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Строители отремонтировали крайние опоры, мостовое полотно, устроили новое покрытие проезжей части из асфальтобетона, заменили барьерное ограждение и нанесли дорожную разметку.
Тем не менее, работы на объекте будут продолжаться, но, к счастью, никоим образом не отразятся на участниках дорожного движения, следующих по М-10, поскольку отбойные молотки будут стучать исключительно в подмостовой зону путепровода.
Абсолютное благолепие на объекте наступит 10 июня 2018 года – это тот срок, к которому подрядчик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно.
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24.11.2017, 11:59
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