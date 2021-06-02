На трассе М-11 появится новая АЗС с кафе и спортплощадкой
Фото: пресс-служба ГК "Автодор"
На новой АЗС можно будет не только заправиться топливом, перекусить в кафе и купить необходимые товары. На территории разместится детская площадка и площадка для воркаута, где путешественники всех возрастов смогут размяться после долгой дороги. Также предусмотрены просторные парковочные зоны и пит-стоп сервис. Отметим, что это не первый проект, реализуемый ГК «Автодор» в партнерстве с «Лукойлом». В ноябре 2020 года в эксплуатацию ввели автозаправочный комплекс на 633-м километре автодороги М-4 «Дон», а в декабре 2020 года – АЗС на 313-м километре автодороги М-11 «Нева» в дополнение к существующему зеркальному комплексу на 423-м километре.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 7 340 000 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 1 570 000 РHonda Stepwgn 2018 в Москве
- 4 799 000 РMercedes GLE 2017 в Москве
- 430 000 РFord Focus 2009 в Москве
- 235 000 РHyundai Accent 2006 в Москве
- 2 650 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 1 690 000 РAudi A8 2013 в Москве
- 269 000 РMitsubishi Galant 2002 в Москве
- 10 300 000 РPorsche Cayenne Turbo 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий