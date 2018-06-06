На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
В первую очередь, впечатляет та масштабная работа, которая была проведена в новгородских и тверских лесах, позволившая превратить непроходимые болота в тот кусочек дорожного рая, который все мы оценим уже завтра. «Это лучшая дорога в стране, и аналоги в Европе пусть соответствуют нам», - заявил Сергей Кельбах, воодушевленный сегодняшним событием.
По его словам, новгородско-тверской участок – сверхсложный объект, потому что львиная часть дороги прошла через болота, отличающиеся слабыми грунтами. Строители вынуждены были на ряде участков устраивать свайные поля, осуществлять технологии микро-взрывов для укрепления оснований под трассу. Практически каждый из 110 искусственных сооружений на новом участке так или иначе укреплялся.
Особое внимание, по словам губернатора 53-го региона, было уделено сооружению специальных переходов для диких животных. Таковых, как сообщил корреспонденту 110km.ru Олег Цепух, начальник отделения санкт-петербургского территориального Управления ГК «Автодор», только на одном VI этапе М-11 насчитывается 38 ед. По его словам, следы животных, переходящих по зверопроходам, замечены уже были неоднократно. Только сегодня, в день торжественного открытия нового участка, строители заметили и сняли на смартфон видео с сохатым, пожелавшим перейти магистраль.
Отныне водители смогут проехать по новой дороге 330 км - от Твери до Великого Новгорода, включая 50 км в обход Торжка и 70 км в обход Вышнего Волочка. Это ровно половина протяженности всей будущей трассы M-11. Дорога свяжет две столицы, будет соответствовать категории IA с разрешенной скоростью движения 130 км/ч (плюс 20 км/ч допуска). Правда, поначалу динамику ограничат 110 км/ч – дескать, надо «прикататься».
На первых порах определенные проблемы могут возникнуть с заправкой автомобилей топливом. Полноценных (в нашем понимании) АЗС на только что открытом участке нет. Как альтернатива – 8 временных пар автоматизированных заправок, построенных при участии «Лукойла». Они уже опробированы на обходах Торжка и Вышнего Волочка и, по заверению Сергея Кельбаха, по достоинству оценены водителями. Операторов на таких заправочных станциях нет, оплата производится исключительно при наличии кредитной карты.
Остается лишь надеяться, что со связью в новгородских лесах будет все нормально, и терминалы будут обслуживать клиентов как положено. Кто привык в жизни перестраховываться, может при подъездах к М-11 со стороны Твери или Великого Новгорода на всякий случай заполнить бак «до полного», не помешает. В дальнейшем же, как заявил Сергей Кельбах, на всем протяжении высокоскоростной магистрали будет построено несколько современных зон многофункционального сервиса, в состав которых будут входить привычные нам форматы АЗС.
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