6 июня 2018, 17:26

На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок

Не избалованная первоклассными дорогами Отчизна приросла сегодня новым, более чем 200-километровым участком, за который, как говорят в народе, не стыдно.
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  На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
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Вечером 6 июня 2018 года в Мясном Бору при участии губернатора Новгородской области Андрея Никитина и председателя ГК «Автодор» Сергея Кельбаха торжественно открыт этот самый участок. Честно говоря, впечатляет…

В первую очередь, впечатляет та масштабная работа, которая была проведена в новгородских и тверских лесах, позволившая превратить непроходимые болота в тот кусочек дорожного рая, который все мы оценим уже завтра. «Это лучшая дорога в стране, и аналоги в Европе пусть соответствуют нам», - заявил Сергей Кельбах, воодушевленный сегодняшним событием.

По его словам, новгородско-тверской участок – сверхсложный объект, потому что львиная часть дороги прошла через болота, отличающиеся слабыми грунтами. Строители вынуждены были на ряде участков устраивать свайные поля, осуществлять технологии микро-взрывов для укрепления оснований под трассу. Практически каждый из 110 искусственных сооружений на новом участке так или иначе укреплялся.

 
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Стоимость проезда по всей трассе для легковых автомобилей составит 2 000 рублей. Новую платную автомагистраль ...
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«Магистраль построена с соблюдением самых жестких экологических требований, - отметил Андрей Никитин. – Приличная часть транспортного потока теперь уйдет с нынешней трассы М-10, и это позитивно отразится на нашей экологической составляющей». Сергей Кельбах добавил, что распределение трафика ожидается в соотношении 60:40 (М-11 и М-10). Такой прогноз глава «Автодора» строит исключительно на опыте эксплуатации магистрали М-4 «Дон».

Особое внимание, по словам губернатора 53-го региона, было уделено сооружению специальных переходов для диких животных. Таковых, как сообщил корреспонденту 110km.ru Олег Цепух, начальник отделения санкт-петербургского территориального Управления ГК «Автодор», только на одном VI этапе М-11 насчитывается 38 ед. По его словам, следы животных, переходящих по зверопроходам, замечены уже были неоднократно. Только сегодня, в день торжественного открытия нового участка, строители заметили и сняли на смартфон видео с сохатым, пожелавшим перейти магистраль.  

Отныне водители смогут проехать по новой дороге 330 км - от Твери до Великого Новгорода, включая 50 км в обход Торжка и 70 км в обход Вышнего Волочка. Это ровно половина протяженности всей будущей трассы M-11. Дорога свяжет две столицы, будет соответствовать категории IA с разрешенной скоростью движения 130 км/ч (плюс 20 км/ч допуска). Правда, поначалу динамику ограничат 110 км/ч – дескать, надо «прикататься».

 
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Проезд можно будет оплатить с помощью наличных, банковских карт и транспондеров. При оплате «на месте» тариф для легковых автомобилей составит 660 рублей за 330 км, с транспондером «T-pass» заметно дешевле – 356 рублей. Пункты взимания платы (ПВП) уже построены и протестированы, говорят дорожники. Кстати, на данный момент в обращении находится более 550 000 транспондеров по всей стране. 

На первых порах определенные проблемы могут возникнуть с заправкой автомобилей топливом. Полноценных (в нашем понимании) АЗС на только что открытом участке нет. Как альтернатива – 8 временных пар автоматизированных заправок, построенных при участии «Лукойла». Они уже опробированы на обходах Торжка и Вышнего Волочка и, по заверению Сергея Кельбаха, по достоинству оценены водителями. Операторов на таких заправочных станциях нет, оплата производится исключительно при наличии кредитной карты.

Остается лишь надеяться, что со связью в новгородских лесах будет все нормально, и терминалы будут обслуживать клиентов как положено. Кто привык в жизни перестраховываться, может при подъездах к М-11 со стороны Твери или Великого Новгорода на всякий случай заполнить бак «до полного», не помешает. В дальнейшем же, как заявил Сергей Кельбах, на всем протяжении высокоскоростной магистрали будет построено несколько современных зон многофункционального сервиса, в состав которых будут входить привычные нам форматы АЗС.

 
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В полном объеме платную магистраль М-11 изначально собирались ввести в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу. Позже сроки сдвинули на конец 2018 года. Следующий участок пройдет от 543 до 646 км, он тянется от Мясного Бора до дороги Кировск – Гатчина. Здесь предусмотрены 4 полосы движения. Финальный отрезок (от 646 км до КАД) будет 6-полосным. Предварительная стоимость проезда по всей автомагистрали – чуть более 2 000 рублей за «наличку» и порядка 1200 рублей по системе «T-pass».

Иван Братуха
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На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
{{material_111340}} Вечером 6 июня 2018 года в Мясном Бору при участии губернатора Новгородской области Андрея Никитина и председателя ГК «Автодор» Сергея Кельбаха торжественно открыт этот самый участок. Честно говоря, впечатляет… В первую очередь, впечатляет та масштабная работа, которая была проведена в новгородских и тверских лесах, позволившая превратить непроходимые болота в тот кусочек дорожного рая, который все мы оценим уже завтра. «Это лучшая дорога в стране, и аналоги в Европе пусть соответствуют нам», - заявил Сергей Кельбах, воодушевленный сегодняшним событием. По его словам, новгородско-тверской участок – сверхсложный объект, потому что львиная часть дороги прошла через болота, отличающиеся слабыми грунтами. Строители вынуждены были на ряде участков устраивать свайные поля, осуществлять технологии микро-взрывов для укрепления оснований под трассу. Практически каждый из 110 искусственных сооружений на новом участке так или иначе укреплялся. {{gallery_1153}} {{material_122862}} «Магистраль построена с соблюдением самых жестких экологических требований, - отметил Андрей Никитин. – Приличная часть транспортного потока теперь уйдет с нынешней трассы М-10, и это позитивно отразится на нашей экологической составляющей». Сергей Кельбах добавил, что распределение трафика ожидается в соотношении 60:40 (М-11 и М-10). Такой прогноз глава «Автодора» строит исключительно на опыте эксплуатации магистрали М-4 «Дон».Особое внимание, по словам губернатора 53-го региона, было уделено сооружению специальных переходов для диких животных. Таковых, как сообщил корреспонденту 110km.ru Олег Цепух, начальник отделения санкт-петербургского территориального Управления ГК «Автодор», только на одном VI этапе М-11 насчитывается 38 ед. По его словам, следы животных, переходящих по зверопроходам, замечены уже были неоднократно. Только сегодня, в день торжественного открытия нового участка, строители заметили и сняли на смартфон видео с сохатым, пожелавшим перейти магистраль.   Отныне водители смогут проехать по новой дороге 330 км - от Твери до Великого Новгорода, включая 50 км в обход Торжка и 70 км в обход Вышнего Волочка. Это ровно половина протяженности всей будущей трассы M-11. Дорога свяжет две столицы, будет соответствовать категории IA с разрешенной скоростью движения 130 км/ч (плюс 20 км/ч допуска). Правда, поначалу динамику ограничат 110 км/ч – дескать, надо «прикататься». {{gallery_1154}} {{material_123245}} Проезд можно будет оплатить с помощью наличных, банковских карт и транспондеров. При оплате «на месте» тариф для легковых автомобилей составит 660 рублей за 330 км, с транспондером «T-pass» заметно дешевле – 356 рублей. Пункты взимания платы (ПВП) уже построены и протестированы, говорят дорожники. Кстати, на данный момент в обращении находится более 550 000 транспондеров по всей стране.  На первых порах определенные проблемы могут возникнуть с заправкой автомобилей топливом. Полноценных (в нашем понимании) АЗС на только что открытом участке нет. Как альтернатива – 8 временных пар автоматизированных заправок, построенных при участии «Лукойла». Они уже опробированы на обходах Торжка и Вышнего Волочка и, по заверению Сергея Кельбаха, по достоинству оценены водителями. Операторов на таких заправочных станциях нет, оплата производится исключительно при наличии кредитной карты. Остается лишь надеяться, что со связью в новгородских лесах будет все нормально, и терминалы будут обслуживать клиентов как положено. Кто привык в жизни перестраховываться, может при подъездах к М-11 со стороны Твери или Великого Новгорода на всякий случай заполнить бак «до полного», не помешает. В дальнейшем же, как заявил Сергей Кельбах, на всем протяжении высокоскоростной магистрали будет построено несколько современных зон многофункционального сервиса, в состав которых будут входить привычные нам форматы АЗС.{{gallery_1155}} В полном объеме платную магистраль М-11 изначально собирались ввести в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу. Позже сроки сдвинули на конец 2018 года. Следующий участок пройдет от 543 до 646 км, он тянется от Мясного Бора до дороги Кировск – Гатчина. Здесь предусмотрены 4 полосы движения. Финальный отрезок (от 646 км до КАД) будет 6-полосным. Предварительная стоимость проезда по всей автомагистрали – чуть более 2 000 рублей за «наличку» и порядка 1200 рублей по системе «T-pass».
2018-06-06
Автор: Иван Братуха
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