Шумовые полосы и шевроны против аварий: какие новинки безопасности появились на трассах М‑11, М‑12 и М‑4

18 июня 2026, 16:14
На трассе М-12 «Восток» внедрили новую разметку для контроля дистанции
На трассе М-12 «Восток» внедрили новую разметку для контроля дистанции
На ключевых участках трассы М-12 «Восток» появилась необычная разметка, которую мало кто встречал раньше. Теперь водителям проще соблюдать дистанцию, а риск аварий снижается. Почему это важно именно сейчас, какие еще меры ввели и что изменится для автомобилистов - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, как нововведение может повлиять на безопасность.
Для российских автомобилистов, часто передвигающихся по скоростным трассам, новость о появлении экспериментальной разметки «Держи дистанцию» на обходе Набережных Челнов и Нижнекамска может стать настоящим поводом задуматься о безопасности. Как сообщает Российская Газета, на одном из самых загруженных участков М-12 «Восток» теперь нанесены специальные шевроны, которые помогают водителям визуально определять безопасное расстояние до впереди идущего транспорта. Это решение направлено на снижение числа аварий, связанных с несоблюдением дистанции, что особенно актуально для скоростных магистралей.
Разметка выполнена в виде V-образных шевронов, размещенных на проезжей части с интервалом 55 метров. Такой подход позволяет даже неопытным водителям быстро оценить, насколько близко они находятся к другому автомобилю, и вовремя скорректировать дистанцию. По данным компании «Автодор», подобная разметка уже появилась почти на 60 участках федеральных трасс М-11 «Нева», М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Особое внимание уделено двухкилометровому отрезку, где ранее часто происходили ДТП из-за нарушения дистанции. Теперь, ориентируясь на шевроны, водители могут проще контролировать ситуацию и избегать опасных маневров.
Однако нововведения не ограничились только разметкой. На участках, где возможен выход диких животных на дорогу, дополнительно установили 12 предупреждающих знаков «Дикие животные». Они размещены за 150-300 метров до потенциально опасных зон, чтобы водители могли заранее снизить скорость и быть внимательнее. Это особенно важно в темное время суток и в условиях плохой видимости, когда риск столкновения с животными возрастает.
Еще одним элементом повышения безопасности стали поперечные шумовые полосы, которые появились на 870-м и 975-м километрах трассы М-12 «Восток» в Татарстане. При проезде по ним автомобиль создает вибрацию и характерный шум, что привлекает внимание водителя и заставляет снизить скорость. Такой прием часто используют на участках с повышенным риском аварий, чтобы предотвратить невнимательность за рулем и напомнить о необходимости соблюдать осторожность.
По имеющимся данным, комплекс мер по повышению безопасности на М-12 «Восток» может стать примером для других регионов. Введение визуальных ориентиров и дополнительных предупреждающих элементов позволяет не только снизить аварийность, но и формирует у водителей привычку к более ответственному поведению на дороге. Важно отметить, что подобные решения уже доказали свою эффективность в ряде европейских стран, где аналогичные шевроны и шумовые полосы давно стали частью дорожной инфраструктуры. Для России это шаг вперед в развитии культуры вождения и заботе о жизни участников движения.
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