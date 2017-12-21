21 декабря 2017, 15:27

На трассе М-3 «Украина» отремонтировали очередной участок

После масштабной реконструкции открыт участок со 174 по 194 километр автомобильной дороги М-3 «Украина». Отрезок берет начало в районе поселка Сосновый бор Калужской области, проходит через реку Угру, обходит поселок Куровской, Муромцево, село Льва Толстого.
^
Ранее мы писали
Скоростной режим на участке федеральной трассы М-3 «Украина» с 124 по 173 км повышен до 110 км/ч. После реконструкции ...
Читать далее
Дорожники отремонтировали и построили в общей сложности 7 мостов, 10 путепроводов, 5 надземных и 1 тоннельный пешеходный переходы, 4 разноуровневых транспортных развязки. В качестве покрытия дорожного полотна использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, который имеет повышенные эксплуатационные характеристики.

В результате дорога стала магистралью первой технической категории с четырьмя полосами движения, отсутствием примыканий в одном уровне и разделенными встречными потоками транспортных средств. Расчетная скорость движения транспорта составит 120 км/ч.

Новый 20-километровый отрезок платного участка включен в состав участка км 150-194 с оплатой проезда на ПВП на 168-м километре (Тарифы - в приложении). Автомобилисты, проезжающие между 173-м и 194-м километрами, т.е. не пересекающие пункты взимания платы, за проезд не платят.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Галант-Авто на Жукова | отзывы
Два года назад купил в кредит в Галант-Авто Mitsubishi Pajero. Обслуживание понравилось: менеджер, с которым я общался, очень тактичный. Рассказал мне детально об условиях кредита, также порекомендовал другие модели авто. Но я решил не изменять своему выбору и купил машину мечты. Уже выплатил кредит ...
Александр B
Ремни безопасности не пристегиваются
Подскажите, пожалуйста, что делать если не пристегиваются ремни безопасности? Когда пристегиваю щелчок есть и вроде как держится какое то время, но после примерно 10 секунд обнаруживаю, что ремень вылез. Такое наблюдается не только с водительским ремнем, а еще с пассажирским на переднем сиденье. Что ...
BelovAndrey
Утечка антифриза
В последнее время наблюдаю утечку антифриза с системы наблюдения. Практически каждое утро приходится доливать в систему охлаждения порядка 1 литра антифриза. Под машиной постоянно образуется лужа. Все что мог, осмотрел. А именно соты радиатора и подходящие к нему патрубки с хомутами. На первый взгляд ...
Игорь Левченко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Заводские успехи. Итоги 2017 года, часть II
Cordiant и Ярославский шинный: юбилей на двоих
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На трассе М-3 «Украина» отремонтировали очередной участок
{{material_121026}}Дорожники отремонтировали и построили в общей сложности 7 мостов, 10 путепроводов, 5 надземных и 1 тоннельный пешеходный переходы, 4 разноуровневых транспортных развязки. В качестве покрытия дорожного полотна использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, который имеет повышенные эксплуатационные характеристики. В результате дорога стала магистралью первой технической категории с четырьмя полосами движения, отсутствием примыканий в одном уровне и разделенными встречными потоками транспортных средств. Расчетная скорость движения транспорта составит 120 км/ч. Новый 20-километровый отрезок платного участка включен в состав участка км 150-194 с оплатой проезда на ПВП на 168-м километре (Тарифы - в приложении). Автомобилисты, проезжающие между 173-м и 194-м километрами, т.е. не пересекающие пункты взимания платы, за проезд не платят.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Республика Башкортостан Архангельск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG