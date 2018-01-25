25 января 2018, 16:07
На трассе М-3 «Украина» снизилась аварийность
В 2017 году самой безаварийной федеральной трассой стала М-3 «Украина». В прошлом году число ДТП на платных участках дороги по сравнению с 2016 годом снизилась более чем в 4 раза, с тяжелыми последствиями – в 3,2 раза.
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Расчетная скорость движения транспорта составила 120 км/ч. Повышенный скоростной режим при условии соблюдения правил участниками дорожного движения является одним из факторов снижения аварийности на платных участках даже в условиях повышенного трафика. При этом наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему снижению количества ДТП.
На дороге М-4 «Дон» самым безаварийным платным участком оказался обход Богородицка, проходящий по Тульской области. Количество ДТП там в 2017 году снизилось в 2,8 раза, с тяжелыми последствиями - в 5,5 раз. На других платных участках автомагистрали также зафиксировано снижение количества ДТП в среднем на уровне 10-15 %.
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