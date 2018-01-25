25 января 2018, 16:07

На трассе М-3 «Украина» снизилась аварийность

В 2017 году самой безаварийной федеральной трассой стала М-3 «Украина». В прошлом году число ДТП на платных участках дороги по сравнению с 2016 годом снизилась более чем в 4 раза, с тяжелыми последствиями – в 3,2 раза.
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На участке со 174-го по 194-й километр М-3 «Украина» в 2017 году завершена масштабная реконструкция. В результате дорога стала магистралью первой технической категории, с четырьмя полосами движения, отсутствием пересечений в одном уровне и разделенными встречными потоками транспортных средств.

Расчетная скорость движения транспорта составила 120 км/ч. Повышенный скоростной режим при условии соблюдения правил участниками дорожного движения является одним из факторов снижения аварийности на платных участках даже в условиях повышенного трафика.  При этом наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему снижению количества ДТП.

На дороге М-4 «Дон» самым безаварийным платным участком оказался обход Богородицка, проходящий по Тульской области. Количество ДТП там в 2017 году снизилось в 2,8 раза, с тяжелыми последствиями - в 5,5 раз.  На других платных участках автомагистрали также зафиксировано снижение количества ДТП в среднем на уровне 10-15 %.

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Обсуждение на форуме (1)
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На трассе М-3 «Украина» снизилась аварийность
{{material_122304}}На участке со 174-го по 194-й километр М-3 «Украина» в 2017 году завершена масштабная реконструкция. В результате дорога стала магистралью первой технической категории, с четырьмя полосами движения, отсутствием пересечений в одном уровне и разделенными встречными потоками транспортных средств.Расчетная скорость движения транспорта составила 120 км/ч. Повышенный скоростной режим при условии соблюдения правил участниками дорожного движения является одним из факторов снижения аварийности на платных участках даже в условиях повышенного трафика.  При этом наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему снижению количества ДТП. На дороге М-4 «Дон» самым безаварийным платным участком оказался обход Богородицка, проходящий по Тульской области. Количество ДТП там в 2017 году снизилось в 2,8 раза, с тяжелыми последствиями - в 5,5 раз.  На других платных участках автомагистрали также зафиксировано снижение количества ДТП в среднем на уровне 10-15 %.
2018-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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