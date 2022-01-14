На трассе М-4 «Дон» мошенники убеждают водителей вызвать платный эвакуатор (как надо действовать?)
Как информирует пресс-служба ГК «Автодор», на магистралях, находящихся в доверительном управлении госкомпании, на данный момент несут службу 89 экипажей аварийных комиссаров. Их непосредственная задача - приходить на помощь автомобилистам, которые попали в трудную ситуацию на дороге. Комиссары прошли спецподготовку и могут оказать не только техническую поддержку, но и первую медицинскую помощь. ⠀
Что касается упомянутых нами мошенников, их «творчество» поражает изощренностью и хитростями. Так, например, в 2021-м в этой нечистой на руку среде было модным убеждать водителей вызвать платный эвакуатор, в котором на самом деле не было никакой необходимости. Понятное дело, что водители этих самых эвакуаторов были, что называется, в доле.
В ГК «Автодор» призывают проявлять бдительность: «Если автоподставщики утверждают, что ваш автомобиль сломался и требуется ремонт, сохраняя спокойствие, трезво оцените ситуацию. Если вы плохо разбираетесь в устройстве автомобиля, обратитесь за помощью к аварийным комиссарам по номеру *390, который будет на месте события уже через 10-12 минут». ⠀
Озвучена рекомендация и на случай проезда по бесплатным участкам дорог. Здесь, согласно советам представителей Госкомпании, необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ведь, как показывает практика, главная задача мошенников – напугать и получить «легкие» деньги. ⠀
«Если речь идет о возможном ДТП, не стоит перемещать автомобиль. А вот вызывать самим полицию – просто необходимо, отвергая настойчивые просьбы мошенников решить вопрос на месте, без посторонних лиц. Подойдет и камера смартфона, чтобы снимать происходящее на видео. Наконец, никто не запрещает вам вызвать на помощь друзей или тех, кто, возможно, будет рядом на дороге. Когда подъедут полицейские, следует четко и внятно объяснить, что в отношении вас была попытка ведения мошеннических действий.
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