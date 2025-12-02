Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

2 декабря 2025, 09:42

На трассе М5 погиб 18-летний пациент: трагедия после выхода из скорой

Почему подросток покинул машину медиков на оживленной трассе: детали, которые удивляют

На трассе М5 в Великобритании произошел загадочный инцидент с участием подростка. Полиция и следователи разбираются в деталях. Родственники и очевидцы в шоке. Официальные лица уже начали проверку.

В ночь на понедельник на участке трассы М5 между 20 и 21 километрами произошла трагедия, которая потрясла не только очевидцев, но и сотрудников экстренных служб. Молодой человек, которому было всего 18 лет, оказался в центре событий, завершившихся его гибелью под колесами автомобиля. Как сообщает Dailymail, юноша находился в машине скорой помощи, когда внезапно решил покинуть салон, несмотря на попытки медиков оказать ему необходимую помощь.

Скорая остановилась на обочине северного направления трассы, чтобы врачи могли продолжить лечение пациента. Однако спустя некоторое время подросток самостоятельно вышел из автомобиля. На месте уже находился сотрудник полиции, который попытался отвести молодого человека в безопасное место вдоль дороги. Но буквально через несколько минут случилось непоправимое: юноша оказался на проезжей части и был сбит автомобилем. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Семья погибшего уже уведомлена о случившемся, им предоставлена поддержка со стороны специально обученного сотрудника полиции. По словам представителей правоохранительных органов, происшествие стало тяжелым испытанием не только для родственников, но и для всех, кто был вовлечен в ситуацию. Сотрудники скорой помощи и полиции, присутствовавшие на месте, также находятся под наблюдением специалистов, поскольку эмоциональное потрясение оказалось значительным.

Движение по трассе М5 было полностью перекрыто до утра понедельника, чтобы следователи могли тщательно осмотреть место трагедии и собрать все необходимые улики. Полиция графства Эйвон и Сомерсет инициировала внутреннюю проверку и передала материалы в Независимое управление по рассмотрению жалоб на действия полиции. Это стандартная процедура в случаях, когда в инциденте участвуют сотрудники правоохранительных органов, и требуется независимая оценка их действий.

В настоящее время продолжается расследование всех обстоятельств происшествия. Следователи выясняют, почему пациент решил покинуть скорую помощь, и были ли соблюдены все протоколы безопасности со стороны медиков и полиции. Особое внимание уделяется действиям сотрудников экстренных служб в критический момент, а также возможным причинам, которые могли подтолкнуть подростка к столь опасному поступку.

Если Вы не знали, трасса М5 является одной из ключевых автомагистралей Великобритании, соединяющей юго-запад страны с центральными регионами. По ней ежедневно проезжают тысячи автомобилей, а движение на отдельных участках очень интенсивное и днем, и ночью. 

