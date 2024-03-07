На трассе М-7 остановили набитый взрывчаткой Ford. За рулем сидел пенсионер из Хабаровска
Известно, что за рулем Ford C-MAX находился 64-летний мужчина. Он возвращался из Москвы в родной Хабаровск. Объяснить, зачем ему понадобилось столько взрывчатки, пенсионер не смог. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной перевозке взрывчатых веществ. Мужчину задержали.
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13.09.2023, 11:30
Медики рассказали о состоянии девочек-велосипедисток, пострадавших в страшном ДТП на «Скандинавии»
В результате жуткой аварии на трассе «Скандинавия» две юные спортсменки погибли на месте, остальные девять были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики рассказали, как они себя чувствуют.Читать далее
-
07.09.2023, 15:09
Смертельное ДТП в Ленобласти: самосвал протаранил группу девочек-велосипедисток (видео)
Трагедия произошла на 59-м километре скоростной трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. Большегруз Scania на полном ходу протаранил попутный автомобиль Ford, сопровождавший группу 14 – 15-летних девочек из школы-интерната Олимпийского резерва. Водитель самосвала, гражданин Узбекистана, задержан. Федерация велоспорта обвиняет 69-летнего тренера.Читать далее
-
27.05.2022, 08:33
Ford заплатит больше миллиарда рублей за рекламу 10-летней давности
Компания Ford заключила досудебное соглашение и пообещала выплатить миллионную компенсацию за недостоверную рекламу двух своих моделей, которую демонстрировали в 2011 – 2014 годах.Читать далее
-
25.09.2019, 00:59
Ford отзывает более 320 тысяч автомобилей из-за пожароопасных аккумуляторов
Компания Ford объявила об отзыве в Европе трех моделей: Mondeo, S-Max и Galaxy. Причиной стала утечка электролита в области отрицательной клеммы, которая может стать причиной возгорания аккумулятора.Читать далее
-
16.07.2019, 09:32
Ford заменит Mondeo новым кроссовером
Европейское подразделение Ford готовится серьезно пересмотреть модельный ряд. На смену Mondeo, S-Max и Galaxy придет единая глобальная модель SUV-сегмента. Ожидается, что новинка появится в начале 2021 года.Читать далее
-
07.03.2024, 23:32
Россияне стали реже покупать автомобили с большим пробегом
Спрос на некогда популярные автомобили с пробегом более 250 тысяч километров упал в нашей стране в два раза. Доля продаж таких машин сократилась в феврале с 14 до 7 процентов. Теперь интерес покупателей вызывает другая категория подержанных автомобилей.Читать далее
-
07.03.2024, 17:10
Экспорт и импорт Китая за первые два месяца превзошли ожидания
Свежие данные об объемах импорта и экспорта, обнародованные китайской таможней, свидетельствуют об улучшении экономической ситуации и восстановлении спроса. Например, экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале подскочил на 22%.Читать далее
- 1 515 000 РFord C-MAX 2019 в Москве
- 1 099 000 РFord C-MAX 2010 в Москве
- 710 000 РFord C-MAX 2008 в Москве
- 659 000 РFord C-MAX 2007 в Москве
- 555 000 РFord C-MAX 2006 в Москве
- 670 000 РFord C-MAX 2009 в Москве
- 739 000 РFord C-MAX 2007 в Москве
- 1 330 000 РFord C-MAX 2011 в Москве
- 1 100 000 РFord C-MAX, II 2011 в Москве
- 1 199 000 РFord C-MAX 2011 в Москве
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