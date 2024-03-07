На трассе М-7 остановили набитый взрывчаткой Ford. За рулем сидел пенсионер из Хабаровска

13.09.2023, 11:30

Медики рассказали о состоянии девочек-велосипедисток, пострадавших в страшном ДТП на «Скандинавии»

В результате жуткой аварии на трассе «Скандинавия» две юные спортсменки погибли на месте, остальные девять были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики рассказали, как они себя чувствуют.Читать далее