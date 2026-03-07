Двенадцать человек травмированы в крупной аварии под Петербургом — подробности происшествия

7 марта 2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.
Утро 3 марта в Волосовском районе Ленинградской области ознаменовалось серьезным дорожно-транспортным происшествием. На 66-м километре трассы «Нарва» произошло столкновение между рейсовым автобусом №888 и легковым автомобилем Geely, который работал в такси. По информации Piter.tv, авария привела к увеличению числа пострадавших до двенадцати человек.
Согласно данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 35-летний водитель такси, двигаясь в сторону Кингисеппа, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу. В результате этого маневра произошло лобовое столкновение с автобусом, в котором находились пассажиры. Водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в Гатчинскую больницу для оказания медицинской помощи.
В автобусе пострадали одиннадцать человек, среди которых оказался и 17-летний подросток. Все они получили различные травмы и были осмотрены медиками на месте происшествия, часть пассажиров также госпитализирована. На месте аварии работали сотрудники экстренных служб, которые оперативно эвакуировали пострадавших и обеспечили безопасность движения на участке трассы.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали случившегося. Специалисты выясняют, что могло стать причиной выезда такси на встречную полосу - рассматриваются версии технической неисправности, погодных условий и человеческого фактора. Движение на данном участке дороги было временно ограничено для проведения следственных мероприятий и ликвидации последствий аварии.
Как отмечает Piter.tv, подобные происшествия на трассе «Нарва» случаются не впервые, что вызывает обеспокоенность у местных жителей и водителей. Власти региона призывают соблюдать осторожность на дорогах и напоминают о необходимости строго следовать правилам дорожного движения, особенно в условиях сложной дорожной обстановки.
