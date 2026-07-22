Трагедия на дороге - юный пассажир не выжил, еще трое его друзей в больнице

На трассе «Скандинавия» подросток погиб в ДТП с участием ВАЗ и Audi

На трассе произошла серьезная авария с участием двух машин. Один из пассажиров скончался на месте. Несколько человек получили травмы. Причины происшествия выясняются.

На трассе произошла серьезная авария с участием двух машин. Один из пассажиров скончался на месте. Несколько человек получили травмы. Причины происшествия выясняются.

В Ленинградской области на 43-м километре автодороги «Скандинавия» произошла тяжелая авария, в результате которой погиб подросток. По информации Piter.tv, инцидент случился 22 июля, когда отечественный ВАЗ, за рулем которого находился 17-летний молодой человек, внезапно оказался на полосе встречного движения.

В этот момент по встречной полосе двигался Audi, которым управлял 34-летний мужчина. Столкновение оказалось настолько сильным, что 16-летний пассажир ВАЗ, находившийся на переднем сиденье, погиб на месте происшествия. Остальные трое молодых людей, находившихся в отечественной машине, были срочно доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции и экстренных служб оперативно прибыли на место аварии. Сейчас специалисты устанавливают все детали произошедшего, а также выясняют, что именно стало причиной выезда автомобиля на встречную полосу. Не исключается, что водитель ВАЗ мог не справиться с управлением или нарушить правила дорожного движения.

Дорожный участок, где случилась трагедия, известен повышенной аварийностью. Местные жители и автомобилисты не раз отмечали, что на этом отрезке трассы часто происходят опасные ситуации из-за высокой скорости и сложных погодных условий. После происшествия движение на участке было временно ограничено для проведения следственных мероприятий и уборки поврежденных транспортных средств.

Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших. По предварительным данным, их состояние оценивается как средней тяжести. В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая поможет установить все обстоятельства аварии. Водитель Audi также проходит медицинское обследование.

Трагедия вновь напомнила о необходимости соблюдать осторожность на дорогах и строго следовать правилам. Водителям советуют быть особенно внимательными на сложных участках трасс, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.