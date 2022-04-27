27 апреля 2022, 14:13
На тысячах российских Volkswagen Polo обнаружили неприятный дефект: придется ехать в ремонт
Российский офис Volkswagen объявил о начале крупной отзывной кампании, затрагивающей более 75 000 автомобилей Volkswagen Polo, выпущенных в период с 2020 по 2022 год.
Дарья Климова Фото: Volkswagen
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Фото: Volkswagen
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В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной компании и приглашать их подъехать в ближайший дилерский сервис на ремонт. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев. Уточнить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие акции, можно на официальном сайте Росстандарта, воспользовавшись интерактивным поиском по отзывным кампаниям. Или сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте ведомства.
Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р)
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