31 октября 2017, 19:43

На тюнинг-шоу Infiniti покажет купе Q60

Уже завтра начинает свою работу тюнинг-фестивать SEMA, базирующийся в Лас-Вегасе. Для этого мероприятия японский производитель Infiniti подготовил экспериментальную версию купе Q60.
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  На тюнинг-шоу Infiniti покажет купе Q60 Infiniti Q60 На тюнинг-шоу Infiniti покажет купе Q60 Infiniti Q60 На тюнинг-шоу Infiniti покажет купе Q60
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фото
  

Infiniti Q60
Выпускается с 2014 г.
Разработкой особенного автомобиля занимались заводские специалисты марки и тюнинг-ателье AMS Performance. Эта модификация, получившая название Red Alfa, отличается от серийных «собратьев» и внешним исполнением, и технической «начинкой».

В качестве основы взято товарное купе Q60 Red Sport 400. Создатели оснастили его перенастроенным 3-литровым твин-турбо двигателем V6, силовая отдача которого составляет 480 сил и 610 Нм крутящего момента. Отметим, что стандартная версия обладает мощностью 405 л.с. и 475 Нм крутящего момента.

Значительного увеличения силовой отдачи удалось добиться с помощью новых интеркулеров, модернизированным системам впуска и выпуска и «прошитому» блоку управления двигателем.

Пока компания опубликовала тизер завтрашней новинки. По изображениям понятно, что модель получила новый аэродинамический обвес кузова, задний спойлер и воздушный тормоз. Полноценные фотографии «заряженного» купе будут доступны после официальной премьеры.

Отечественным покупателям актуальная версия Infiniti Q60 Sport доступна с 405-сильным мотором и 7-скоростной автоматической коробкой передач. Стоимость автомобиля стартует с отметки 3 030 000 рублей.

Дизайн и тюнинг Инфинити Ку 60

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Отзывы по теме
Форум Infiniti FX35
| Кому: Medichi77 Не знаю как у вас так получается с Fx 35. но у нас в семье есть QX30 у отца. Так вот содержание автомобиля стоит довольно не мало, если сравнивать с более дешевыми машинами. Причем не могу сказать что у нас машина запущенная и из-за этого так выливается ремонт и обслуживание. В принципе ...
Евгений Якимов
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Форум Infiniti QX56
Какие плавные 150 градусов на 180 км в час ??? 150 градусов это почти полный разворот назад !
Кирилл
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На тюнинг-шоу Infiniti покажет купе Q60
{{model_6127}}Разработкой особенного автомобиля занимались заводские специалисты марки и тюнинг-ателье AMS Performance. Эта модификация, получившая название Red Alfa, отличается от серийных «собратьев» и внешним исполнением, и технической «начинкой».В качестве основы взято товарное купе Q60 Red Sport 400. Создатели оснастили его перенастроенным 3-литровым твин-турбо двигателем V6, силовая отдача которого составляет 480 сил и 610 Нм крутящего момента. Отметим, что стандартная версия обладает мощностью 405 л.с. и 475 Нм крутящего момента.Значительного увеличения силовой отдачи удалось добиться с помощью новых интеркулеров, модернизированным системам впуска и выпуска и «прошитому» блоку управления двигателем.Пока компания опубликовала тизер завтрашней новинки. По изображениям понятно, что модель получила новый аэродинамический обвес кузова, задний спойлер и воздушный тормоз. Полноценные фотографии «заряженного» купе будут доступны после официальной премьеры.Отечественным покупателям актуальная версия Infiniti Q60 Sport доступна с 405-сильным мотором и 7-скоростной автоматической коробкой передач. Стоимость автомобиля стартует с отметки 3 030 000 рублей.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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