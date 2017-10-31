На тюнинг-шоу Infiniti покажет купе Q60
В качестве основы взято товарное купе Q60 Red Sport 400. Создатели оснастили его перенастроенным 3-литровым твин-турбо двигателем V6, силовая отдача которого составляет 480 сил и 610 Нм крутящего момента. Отметим, что стандартная версия обладает мощностью 405 л.с. и 475 Нм крутящего момента.
Значительного увеличения силовой отдачи удалось добиться с помощью новых интеркулеров, модернизированным системам впуска и выпуска и «прошитому» блоку управления двигателем.
Пока компания опубликовала тизер завтрашней новинки. По изображениям понятно, что модель получила новый аэродинамический обвес кузова, задний спойлер и воздушный тормоз. Полноценные фотографии «заряженного» купе будут доступны после официальной премьеры.
Отечественным покупателям актуальная версия Infiniti Q60 Sport доступна с 405-сильным мотором и 7-скоростной автоматической коробкой передач. Стоимость автомобиля стартует с отметки 3 030 000 рублей.
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