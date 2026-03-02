УАЗ начал тест новой линии и готовит детали для новых авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

2 марта 2026, 18:19

На УАЗе запустили тесты новой автоматизированной прессовой линии для кузовных деталей

На заводе УАЗ стартовали испытания современной прессовой линии, которая обещает изменить подход к производству кузовных деталей. Мало кто знает, но это только первый шаг в масштабной модернизации. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) сделал крупный шаг в развитии своих производственных мощностей. На предприятии начались испытания новой прессовой линии, оснащенной современными роботизированными комплексами. Для российских автолюбителей это событие станет знаком качества: модернизация позволит выпускать более современные и технологичные автомобили отечественного производства. В условиях, когда рынок требует быстрых технологических решений, запуск такой линии — это не просто обновление оборудования, а стратегический ход, который повлияет на развитие всего сегмента легковых и коммерческих машин.

Можно увидеть, как пять мощных прессов работают в тестовом режиме, а специалисты параллельно настраивают программное обеспечение для автоматизации всех этапов штамповки. Роботы, интегрированные в процесс, должны взять на себя большую часть рутинных операций, что позволит повысить эффективность и снизить влияние человеческого фактора. По информации «Российской газеты», новая линия рассчитана по выпуск крупных кузовных элементов, что особенно актуально для современных моделей, где требования к качеству металла и устойчивости деталей постоянно растет.

На первом этапе оборудование будет задействовано для изготовления комплектующих автомобилей марки Sollers, однако в перспективе ожидается развитие производства и собственных моделей УАЗа. Такой подход позволит не только ускорить выпуск новых машин, но и повысить их конкурентоспособность на внутреннем рынке. Важно отметить, что проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности, что говорит о серьезности намерений и долгосрочных планов по модернизации завода.

Следующий шаг - установка дополнительного пресса с усилием 2500 тонн, что значительно расширяет возможности по производству особо крупных и сложных деталей. Это решение открывает перед предприятием новые горизонты: теперь можно будет выпускать не только стандартные элементы, но и экспериментировать с формами и материалами, что особенно важно для разработки новых моделей и обновления существующих линеек.

Для российских автомобилистов запуск такой линии означает, что в ближайшем будущем на рынке машины появятся с улучшенными качественными кузовами, а значит - с большей оснащенностью и безопасностью. Кроме того, автоматизация процессов позволит снизить себестоимость производства, что может отразиться на конечной цене автомобилей. В условиях, когда спрос на отечественные машины стабильно высок, такие перемены выглядят как своевременные.

Упомянутые марки: Sollers
