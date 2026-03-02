УАЗ начал тест новой линии и готовит детали для новых авто

2 марта 2026, 18:19
На УАЗе запустили тесты новой автоматизированной прессовой линии для кузовных деталей
На УАЗе запустили тесты новой автоматизированной прессовой линии для кузовных деталей
На заводе УАЗ стартовали испытания современной прессовой линии, которая обещает изменить подход к производству кузовных деталей. Мало кто знает, но это только первый шаг в масштабной модернизации. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) сделал крупный шаг в развитии своих производственных мощностей. На предприятии начались испытания новой прессовой линии, оснащенной современными роботизированными комплексами. Для российских автолюбителей это событие станет знаком качества: модернизация позволит выпускать более современные и технологичные автомобили отечественного производства. В условиях, когда рынок требует быстрых технологических решений, запуск такой линии — это не просто обновление оборудования, а стратегический ход, который повлияет на развитие всего сегмента легковых и коммерческих машин.
Можно увидеть, как пять мощных прессов работают в тестовом режиме, а специалисты параллельно настраивают программное обеспечение для автоматизации всех этапов штамповки. Роботы, интегрированные в процесс, должны взять на себя большую часть рутинных операций, что позволит повысить эффективность и снизить влияние человеческого фактора. По информации «Российской газеты», новая линия рассчитана по выпуск крупных кузовных элементов, что особенно актуально для современных моделей, где требования к качеству металла и устойчивости деталей постоянно растет.
На первом этапе оборудование будет задействовано для изготовления комплектующих автомобилей марки Sollers, однако в перспективе ожидается развитие производства и собственных моделей УАЗа. Такой подход позволит не только ускорить выпуск новых машин, но и повысить их конкурентоспособность на внутреннем рынке. Важно отметить, что проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности, что говорит о серьезности намерений и долгосрочных планов по модернизации завода.
Следующий шаг - установка дополнительного пресса с усилием 2500 тонн, что значительно расширяет возможности по производству особо крупных и сложных деталей. Это решение открывает перед предприятием новые горизонты: теперь можно будет выпускать не только стандартные элементы, но и экспериментировать с формами и материалами, что особенно важно для разработки новых моделей и обновления существующих линеек.
Для российских автомобилистов запуск такой линии означает, что в ближайшем будущем на рынке машины появятся с улучшенными качественными кузовами, а значит - с большей оснащенностью и безопасностью. Кроме того, автоматизация процессов позволит снизить себестоимость производства, что может отразиться на конечной цене автомобилей. В условиях, когда спрос на отечественные машины стабильно высок, такие перемены выглядят как своевременные.
Похожие материалы Соллерс
-
02.03.2026, 18:08
Ford отзывает почти 4,4 млн машин из-за сбоя: под угрозой свет и тормоза
Ford начал крупнейшую сервисную кампанию за последние годы: почти 4,4 миллиона автомобилей отправят на внеплановое обновление. Причина - сбой, который может привести к отказу света и тормозов прицепа. Какие модели попали под удар и что делать владельцам - разбираемся.Читать далее
-
02.03.2026, 16:57
Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE: битва технологий и цен на дрэг-стрипе
Сравнение Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE на дрэг-стрипе раскрывает неожиданные стороны современных кроссоверов. Почему разница в цене и мощности не всегда гарантирует победу, и как новые технологии меняют расстановку сил в сегменте SUV - разбираемся на примере двух ярких представителей рынка.Читать далее
-
02.03.2026, 15:41
С 1 апреля изменятся правила расчета утилизационного сбора: что будет с ценами на авто
Слухи о резком скачке цен на иномарки с 1 апреля будоражат рынок, но эксперты уверяют: массового подорожания не случится. Почему новые правила утилизационного сбора не приведут к шоку для покупателей, и какие схемы растаможки теперь под особым контролем - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что экономия на «серых» схемах может обернуться серьезными проблемами.Читать далее
-
02.03.2026, 15:34
Весной 2026 года новые автомобили в России подорожают: что влияет на цены
Цены на новые автомобили в России снова пошли вверх: дилеры фиксируют рост на 2-4% уже в начале года, а весной ожидают еще больший скачок. Почему машины дорожают, какие модели исчезают со складов и стоит ли ждать скидок - объяснили эксперты. Мало кто знает, что изменится уже в марте.Читать далее
-
02.03.2026, 15:05
JAECOO J6 выходит на рынок России: объявлены цены и комплектации нового кроссовера
JAECOO официально представил в России кроссовер J6 с тремя комплектациями и стартовой ценой от 2 290 000 рублей. Модель уже доступна у дилеров, а ее оснащение и технические характеристики обещают серьезную конкуренцию в сегменте. Почему этот запуск может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 14:27
СТТ запускает масштабное обновление: 16 тысяч коммерческих авто получат новые системы
Компания СТТ объявила о старте крупной программы по модернизации бортовых систем безопасности на коммерческом транспорте. Более 16 тысяч машин получат современное оборудование с расширенными возможностями. Почему это решение может изменить подход к логистике и что ждет владельцев автопарков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие новые функции появятся у привычных устройств.Читать далее
-
02.03.2026, 13:50
Chery Tiggo 7L выходит с новым обликом: что изменилось в кроссовере для Китая
Chery готовит к старту в Китае обновленный Tiggo 7L - кроссовер получил свежий дизайн, который заметно отличается от версии для России. Почему производитель решился на такие перемены и как это скажется на конкуренции - мало кто знает. Сняли на фото: детали экстерьера, которые не прошли мимо внимания экспертов.Читать далее
-
02.03.2026, 13:43
На заводе BMW в Лейпциге появится новый швейцарский гуманоидный робот для сборки авто
BMW запускает пилотный проект с участием необычного швейцарского робота-гуманоида на своем заводе в Лейпциге. Эта технология может изменить привычные процессы сборки автомобилей и повлиять на роль человека в производстве. Почему автогиганты все чаще делают ставку на роботов - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 13:31
Москвич М90: первые фото интерьера и моторного отсека нового кроссовера
На форуме ForAuto-2026 в Москве впервые показали интерьер и моторный отсек кроссовера Москвич М90. Новинка выделяется семиместной компоновкой, современными опциями и крупными габаритами. Эксперты отмечают, что модель может изменить расстановку сил в сегменте.Читать далее
-
02.03.2026, 13:11
Кабриолет Lexus LC 500 Джои Крамера выставлен на аукцион после ремонта и обновлений
Lexus LC 500 Convertible 2024 года, принадлежавший барабанщику Aerosmith Джои Крамеру, выставлен на онлайн-аукцион. Машина с уникальной комплектацией и пробегом 5100 миль прошла через мелкие повреждения и сервисные работы. Сейчас за нее предлагают меньше, чем она стоила новая, что отражает интересные тенденции на рынке премиальных авто.Читать далее
