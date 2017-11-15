15 ноября 2017, 12:51
По участку М-4 «Дон» зимой поедем тише
С 15 ноября 2017 года по 5 апреля 2018 года на участке 76 – 94 км автомобильной дороги М-4 «Дон» максимальная скорость движения будет ограничена до 110 км/ч. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период эксплуатации дороги.
Напомним, что предельно допустимая скорость на участке трассы М-4 «Дон» в Московской области в летнее время составляет 130 км/ч.
Ранее сообщалось, что на 1158 км трассы М-4 «Дон» проводились работы по ремонту мостового полотна и замене верхних слоев покрытия. В связи с этим вводились ограничения на проезд. В настоящий момент движение транспорта осуществляется в полном объеме.
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