Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 02:26

Eonyx теряет спрос и цены падают массово - что случилось с новинкой из Калининграда

На учет встали только 38 новых электромобилей Eonyx: что происходит с продажами

Российский рынок электромобилей удивил: всего 38 микрокаров Eonyx зарегистрировали с начала продаж. Почему дилеры резко снизили цены и что это значит для покупателей - объяснил эксперт. Какие риски и перспективы ждут новый бренд, и почему массовая распродажа может изменить рынок уже в этом году.

Ситуация с регистрацией новых электромобилей Eonyx в России стала неожиданной для многих автолюбителей. Несмотря на громкие заявления о запуске производства и амбициозные планы, на сегодняшний день на учет поставлено лишь 38 машин этого бренда. Такой результат вызывает вопросы о перспективах отечественных электрокаров и о том, насколько реально россияне готовы пересаживаться на электротягу.

Напомним, производство двухместных Eonyx City (М2) стартовало на калининградском «Автоторе» во второй половине прошлого года. Эта компактная модель длиной 2,86 метра способна разгоняться до 80 км/ч и проезжать до 130 км на одной зарядке. Помимо легковой версии, в линейке есть коммерческие варианты - Cargo и Pickup, что должно было расширить аудиторию покупателей.

Однако реальность оказалась куда скромнее ожиданий. По словам главы «Автостата» Сергея Целикова, массового интереса к Eonyx не возникло. Более того, в начале мая дилеры начали выставлять эти электромобили по ценам значительно ниже рекомендованных - вместо стартовых 840 тысяч рублей предложения на сайтах стали появляться с заметными скидками. Это создало ощущение, что на рынке началась масштабная распродажа, а не уверенный старт нового бренда.

Причины такого положения дел кроются не только в цене. Российский потребитель по-прежнему с осторожностью относится к электромобилям, особенно если речь идет о малоизвестных марках. К тому же, инфраструктура для зарядки в регионах развита слабо, а запас хода в 130 км подходит далеко не всем. Даже несмотря на то, что в последние годы продажи автомобилей глобальных брендов в России выросли в 2,4 раза, отечественные новинки пока не могут похвастаться аналогичной динамикой.

Интересно, что похожие проблемы с запуском новых моделей испытывают и другие российские производители. Например, недавно в Нижнем Новгороде стартовало масштабное производство автомобилей Volga, и эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок и какие перемены ждут покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске производства Volga и его значении для отрасли.

В итоге, ситуация с Eonyx наглядно показывает, что даже при поддержке крупных заводов и наличии коммерческих версий, без доверия покупателей и развитой инфраструктуры рассчитывать на массовый успех сложно. Российский рынок электромобилей остается нишевым, а новые бренды сталкиваются с серьезными вызовами уже на старте.

Похожие материалы

