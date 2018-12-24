24 декабря 2018, 23:38
На Украине показали новый «Запорожец»
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Украинский дизайнер представил свой взгляд на то, каким мог бы стать в наши дни легендарный «горбатый» ЗАЗ-965. Автомобиль назвали ZAZ-965-NewERA. Он сохранил классический силуэт, но обзавелся рядом современных опций.
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Главное конструктивное отличие ZAZ-965-NewERA в расположении двигателя – он переехал под капот. Это позволило решить проблему с охлаждением мотора. Фирменные «жабры» на задних крыльях решили оставить. Оптика сохранила форму, но стала светодиодной. Кузов новинки теперь больше напоминает купе. Его габариты: высота – 3 825 мм, ширина – 1 630 мм, длина – 1 550 мм, колесная база – 2 320 мм.
В салоне появилась цифровая панель приборов и «парящий» экран информационно-развлекательной системы. Новый «Запорожец» можно оснащать как традиционным ДВС, так и электрической силовой установкой. ZAZ-965-NewERA адресован молодым покупателям или семьям с маленькими детьми. Диван второго ряда заявлен как трехместный, но взрослому пассажиру там будет тесновато. Производственные перспективы новинки очень туманны. На конвейере Запорожского автозавода сейчас выпускаются только пассажирские автобусы.
Комментарии
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Отзывы по теме
от чего подходит л.с диски на ZAZ 965 без переплавки?
Запорожец (горбатый) - прекрасный автомобиль для бурной молодости, для бездорожья, поездок в лес, на рыбалку, даже для дальних поездок по еврпейской части России (Черное море, Прибалтика)
отличная машинка для тех кто хочет попробовать разобрать и собрать свой автомобиль в первый раз. Кроме того у него было свое лицо.Простоватое для нашего времени, но узнаваемое через десятки лет.
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