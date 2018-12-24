24 декабря 2018, 23:38

На Украине показали новый «Запорожец»

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Украинский дизайнер представил свой взгляд на то, каким мог бы стать в наши дни легендарный «горбатый» ЗАЗ-965. Автомобиль назвали ZAZ-965-NewERA. Он сохранил классический силуэт, но обзавелся рядом современных опций.
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  На Украине показали новый «Запорожец» ЗАЗ 965 На Украине показали новый «Запорожец» ЗАЗ 965 На Украине показали новый «Запорожец» ЗАЗ 965 На Украине показали новый «Запорожец» ЗАЗ 965 На Украине показали новый «Запорожец»
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Проект ZAZ-965-NewERA близок по духу итальянскому Fiat 500 или Volkswagen Beetle. Классический «Запорожец» ЗАЗ-965 выпускался с 1960 по 1969 годы, но оставил о себе неизгладимую память. Спроектировать современную версию легендарной модели взялся 27-летний дизайнер Роман Прядько. Помимо компьютерной визуализации, был создан макет из пластилина, масштабом 1:5, который способствовал поиску стиля в объеме.

Главное конструктивное отличие ZAZ-965-NewERA в расположении двигателя – он переехал под капот. Это позволило решить проблему с охлаждением мотора. Фирменные «жабры» на задних крыльях решили оставить. Оптика сохранила форму, но стала светодиодной. Кузов новинки теперь больше напоминает купе. Его габариты: высота – 3 825 мм, ширина – 1 630 мм, длина – 1 550 мм, колесная база – 2 320 мм.

В салоне появилась цифровая панель приборов и «парящий» экран информационно-развлекательной системы. Новый «Запорожец» можно оснащать как традиционным ДВС, так и электрической силовой установкой. ZAZ-965-NewERA адресован молодым покупателям или семьям с маленькими детьми. Диван второго ряда заявлен как трехместный, но взрослому пассажиру там будет тесновато. Производственные перспективы новинки очень туманны. На конвейере Запорожского автозавода сейчас выпускаются только пассажирские автобусы.
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Форум ЗАЗ 965
от чего подходит л.с диски на ZAZ 965 без переплавки?
Рома
Отзыв о ЗАЗ 965 1963 года
Запорожец (горбатый) - прекрасный автомобиль для бурной молодости, для бездорожья, поездок в лес, на рыбалку, даже для дальних поездок по еврпейской части России (Черное море, Прибалтика)
BonbDeMap
Отзыв о ЗАЗ 965 1965 года
отличная машинка для тех кто хочет попробовать разобрать и собрать свой автомобиль в первый раз. Кроме того у него было свое лицо.Простоватое для нашего времени, но узнаваемое через десятки лет.
geliy11
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На Украине показали новый «Запорожец»
{{material_123443}}Проект ZAZ-965-NewERA близок по духу итальянскому Fiat 500 или Volkswagen Beetle. Классический «Запорожец» ЗАЗ-965 выпускался с 1960 по 1969 годы, но оставил о себе неизгладимую память. Спроектировать современную версию легендарной модели взялся 27-летний дизайнер Роман Прядько. Помимо компьютерной визуализации, был создан макет из пластилина, масштабом 1:5, который способствовал поиску стиля в объеме.Главное конструктивное отличие ZAZ-965-NewERA в расположении двигателя – он переехал под капот. Это позволило решить проблему с охлаждением мотора. Фирменные «жабры» на задних крыльях решили оставить. Оптика сохранила форму, но стала светодиодной. Кузов новинки теперь больше напоминает купе. Его габариты: высота – 3 825 мм, ширина – 1 630 мм, длина – 1 550 мм, колесная база – 2 320 мм.В салоне появилась цифровая панель приборов и «парящий» экран информационно-развлекательной системы. Новый «Запорожец» можно оснащать как традиционным ДВС, так и электрической силовой установкой. ZAZ-965-NewERA адресован молодым покупателям или семьям с маленькими детьми. Диван второго ряда заявлен как трехместный, но взрослому пассажиру там будет тесновато. Производственные перспективы новинки очень туманны. На конвейере Запорожского автозавода сейчас выпускаются только пассажирские автобусы.
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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