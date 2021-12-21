21 декабря 2021, 14:25
На улицах Калифорнии появляется все больше автомобилей с открытыми багажниками: и вот почему
На улицах калифорнийских городов все чаще можно встретить припаркованные автомобили с открытыми багажниками. На первый взгляд можно подумать, что местных автомобилистов охватила эпидемия забывчивости. Однако выяснилось, что они делают это сознательно.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Полицейские, правда, не одобряют подобных методов защиты от краж. Открытый багажник предоставляет злоумышленникам еще большую свободу действий: пошарить в бардачке, вытащить аккумулятор, нагадить в салоне или вовсе угнать автомобиль. Поэтому более эффективно было бы не оставлять в машине ценных вещей и как следует их запирать, а обо всех попытках взлома сообщать в полицию, чтобы стражи порядка усилили патрулирование в данном районе.
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