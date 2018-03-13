13 марта 2018, 12:13

На улицах Москвы установят новые знаки

Столичные власти собираются заменить прежние знаки «Движение по полосам» новыми. По замыслу специалистов ЦОДД, новые дорожные знаки улучшат архитектурный облик Москвы
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Сейчас знаки, регулирующие направления движения по полосам подвешены над дорогой. Столичные власти предлагают использовать опыт Белоруссии и некоторых других европейских стран и устанавливать подобные знаки слева и справа от дороги – у тротуара и разделительной полосы. Таким образом, новые знаки будут хорошо видны, как водителям, движущимся по правым полосам, так и по левым.

По мнению экспертов, нововведение может только еще больше запутать водителей. Знаков на московских улицах и так хватает. Быстро разобраться и сориентироваться в их указаниях будет непросто. Поэтому, прежде чем менять старые знаки на новые, ЦОДД в конце марта проведет локальный эксперимент. По новому стандарту установят знаки на перекрестках улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и некоторых других. Согласование в ГИБДД уже получено.

Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки» « Непонятно, куда смотреть. Лучше один большой знак поделить на несколько отдельных, вешая над каждой полосой отдельный указатель. Но в любом случае от установки знаков на растяжках не избавиться. »
Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки»

Замена указателей проводится в рамках городской программы по оптимизации дорожных знаков. Ранее проводился эксперимент с нанесением разметки голубого цвета. А в прошлом году, после положительного опыта Москвы и Петербурга, в России был принят новый уменьшенный стандарт для знаков. Теперь по ГОСТу можно устанавливать не только обычные таблички размером 700 на 700 мм, но и 500 на 500 мм или 400 на 400 мм.

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На улицах Москвы установят новые знаки
Сейчас знаки, регулирующие направления движения по полосам подвешены над дорогой. Столичные власти предлагают использовать опыт Белоруссии и некоторых других европейских стран и устанавливать подобные знаки слева и справа от дороги – у тротуара и разделительной полосы. Таким образом, новые знаки будут хорошо видны, как водителям, движущимся по правым полосам, так и по левым.По мнению экспертов, нововведение может только еще больше запутать водителей. Знаков на московских улицах и так хватает. Быстро разобраться и сориентироваться в их указаниях будет непросто. Поэтому, прежде чем менять старые знаки на новые, ЦОДД в конце марта проведет локальный эксперимент. По новому стандарту установят знаки на перекрестках улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и некоторых других. Согласование в ГИБДД уже получено.{{person_159_Непонятно, куда смотреть. Лучше один большой знак поделить на несколько отдельных, вешая над каждой полосой отдельный указатель. Но в любом случае от установки знаков на растяжках не избавиться.}}Замена указателей проводится в рамках городской программы по оптимизации дорожных знаков. Ранее проводился эксперимент с нанесением разметки голубого цвета. А в прошлом году, после положительного опыта Москвы и Петербурга, в России был принят новый уменьшенный стандарт для знаков. Теперь по ГОСТу можно устанавливать не только обычные таблички размером 700 на 700 мм, но и 500 на 500 мм или 400 на 400 мм.
2018-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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