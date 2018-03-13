13 марта 2018, 12:13
На улицах Москвы установят новые знаки
Столичные власти собираются заменить прежние знаки «Движение по полосам» новыми. По замыслу специалистов ЦОДД, новые дорожные знаки улучшат архитектурный облик Москвы
Сейчас знаки, регулирующие направления движения по полосам подвешены над дорогой. Столичные власти предлагают использовать опыт Белоруссии и некоторых других европейских стран и устанавливать подобные знаки слева и справа от дороги – у тротуара и разделительной полосы. Таким образом, новые знаки будут хорошо видны, как водителям, движущимся по правым полосам, так и по левым.
По мнению экспертов, нововведение может только еще больше запутать водителей. Знаков на московских улицах и так хватает. Быстро разобраться и сориентироваться в их указаниях будет непросто. Поэтому, прежде чем менять старые знаки на новые, ЦОДД в конце марта проведет локальный эксперимент. По новому стандарту установят знаки на перекрестках улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и некоторых других. Согласование в ГИБДД уже получено.
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Непонятно, куда смотреть. Лучше один большой знак поделить на несколько отдельных, вешая над каждой полосой отдельный указатель. Но в любом случае от установки знаков на растяжках не избавиться.
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Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки»
Замена указателей проводится в рамках городской программы по оптимизации дорожных знаков. Ранее проводился эксперимент с нанесением разметки голубого цвета. А в прошлом году, после положительного опыта Москвы и Петербурга, в России был принят новый уменьшенный стандарт для знаков. Теперь по ГОСТу можно устанавливать не только обычные таблички размером 700 на 700 мм, но и 500 на 500 мм или 400 на 400 мм.
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