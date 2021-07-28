На улицах Нижнего Новгорода появились инновационные маршрутки: проезд в них пока бесплатный (расписание)
Фото: Правительство Нижегородской области
Фото: Правительство Нижегородской области
Фото: Правительство Нижегородской области
Фото: Правительство Нижегородской области
Фото: Правительство Нижегородской области
GAZelle e-NN – первый российский легкий коммерческий электрокар. Микроавтобус рассчитан на 17 мест унифицирован с обычной версией «ГАЗель NN» по раме, кузову и салону. В состав силовой установки вошел электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) и максимальным крутящим моментом 310 Нм. С ним 4,6-тонный автомобиль может разгоняться до 100 км/ч. Емкости аккумуляторной батареи (48 кВт-ч) хватает на 120 километров без подзарядки. Но с дополнительным блоком дальность хода можно увеличить до 200 километров. Благодаря функции быстрой зарядки восполнить емкость аккумуляторов до 80% можно за 30 минут.
Электрическая «ГАЗель» будет самой дорогой в семействе. В свободную продажу такие машины пока не поступают, поэтому о цене остается только догадываться. По версии экспертов, речь идет о сумме не менее 5 млн рублей.
Как сообщает НТА-Приволжье, расписание движения электробусов по маршруту разработано с учетом графиков движения городских и пригородных электричек.
Время отправления от станции метро "Парк Культуры" в направлении аэропорта:
5.25, 5.50, 6.15, 7.00, 7.20, 8.05, 9.15, 9.45, 12.55, 15.10, 16.05, 16.35, 17.15, 17.50, 18.33.
Время отправления из аэропорта в направлении станции метро "Парк Культуры":
5.50, 6.30, 6.50, 7.40, 8.00, 8.40, 10.15, 14.20, 15.35, 16.05, 16.45, 17.25, 18.08, 18.40, 20.40.
- 1 400 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 998 000 РГАЗ ГАЗель Next 2016 в Москве
- 1 930 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 750 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 795 000 РГАЗ ГАЗель Next 2015 в Москве
- 1 299 999 РГАЗ ГАЗель Next 2018 в Москве
- 1 025 000 РГАЗ ГАЗель Next 2015 в Москве
- 1 519 999 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 075 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 995 000 РГАЗ ГАЗель Next 2015 в Москве
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