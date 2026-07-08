Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

8 июля 2026, 08:24

На «Уральских локомотивах» завершили ключевой этап сборки первого российского поезда ВСМ

На «Уральских локомотивах» завершили ключевой этап сборки первого российского поезда ВСМ

Сделано в России: важный этап в создании поезда, который сократит путь между столицами до 2,5 часов

На «Уральских локомотивах» завершили ключевой этап сборки первого российского поезда ВСМ

На заводе «Уральские локомотивы» завершили примерку обтекателей для первого отечественного высокоскоростного поезда. Это событие может повлиять на развитие железнодорожных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом. Какие задачи решают новые элементы и что это значит для пассажиров - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в проекте участвуют более 150 предприятий из разных регионов.

На заводе «Уральские локомотивы» завершили примерку обтекателей для первого отечественного высокоскоростного поезда. Это событие может повлиять на развитие железнодорожных перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом. Какие задачи решают новые элементы и что это значит для пассажиров - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в проекте участвуют более 150 предприятий из разных регионов.

Для российских автомобилистов и всех, кто следит за развитием транспортной инфраструктуры, новость о завершении примерки обтекателей на первом отечественном высокоскоростном поезде имеет особое значение. Это не просто очередной этап сборки - речь идет о важнейшем шаге в создании поезда, который должен изменить представление о скорости и комфорте на маршруте Москва - Санкт-Петербург. В условиях, когда страна делает ставку на собственные технологии и независимость от зарубежных решений, каждый такой успех становится заметным событием.

На предприятии «Уральские локомотивы» специалисты завершили установку и подгонку головного и носового обтекателей для нового состава. Эти элементы - не просто детали внешнего вида. Головной модуль обеспечивает герметичность кабины машиниста при движении на высоких скоростях, а носовой защищает автосцепку от снега, льда и пыли. Благодаря им поезд получает необходимые аэродинамические характеристики, что позволяет снизить уровень шума и расход электроэнергии, а также повысить безопасность и комфорт для экипажа и пассажиров.

Конструкция носового модуля сочетает полимерные и металлические компоненты, включая статичный и подвижный каркасы, приводы и декоративные панели. Головной обтекатель выполнен из стеклопластика с металлическими закладными деталями. Такой подход позволяет добиться точного сопряжения с кузовом вагона и гарантировать надежную работу всех подвижных частей. Примерка - это не только проверка геометрии, но и важный этап подготовки к последующим испытаниям, где подтвердятся проектные параметры и эксплуатационные качества.

Фото: Инфоцентр ВСМ

Отдельно стоит отметить, что обтекатели уже окрашены в утвержденные цвета будущего поезда. Это не просто эстетика: дизайн выбран с учетом узнаваемости и современных тенденций в железнодорожном транспорте. По плану, первый российский высокоскоростной поезд сможет развивать скорость до 400 км/ч. Уже в 2027 году два первых состава отправятся на сертификационные испытания, а к 2030 году на маршруте Москва - Санкт-Петербург должно появиться 43 таких поезда.

Проект реализуется в рамках широкой кооперации: в разработке и производстве участвуют более 150 предприятий из 36 регионов России. Такой масштабный подход позволяет не только ускорить внедрение новых технологий, но и поддержать отечественную промышленность. Для сравнения: в большинстве зарубежных проектов подобного уровня задействовано меньшее число поставщиков, что подчеркивает уникальность российского опыта.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Высокоскоростные поезда - это не только скорость, но и снижение нагрузки на автотрассы, уменьшение выбросов и повышение мобильности населения. По оценкам специалистов, запуск ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом может сократить время в пути до двух с половиной часов. Кроме того, проект создает новые рабочие места и стимулирует развитие смежных отраслей. Таким образом, завершение примерки обтекателей - это не просто техническая новость, а важный шаг к появлению в России современной скоростной железной дороги.

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