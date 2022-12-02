На уровень продаж 2021 года мы вернемся к 2026-2027 г.г.
Чтобы вернуться к уровню минувшего года, нам понадобится 4-5 лет, и это, принимая во внимание среднесрочную стоимость нефти 70-80 долларов за баррель, затягивание нынешнего конфликта на Украине и введенные коллективным Западом санкции. Такой прогноз озвучил на завершившемся в Петербурге XII Международном автомобильном форуме AutoInvest Андрей Томышев, партнер консалтинговой компании Б1.
Он напомнил, что были в современной России вполне «сытые» годы, когда российский рынок по продажам новых автомобилей регулярно входил в ТОП-10 и ТОП-5 в Европе и даже в мире. Пики продаж пришлись на 2008-й (2,74 млн ед. – здесь и далее прим. редакции 110km.ru) и 2012 (2,935 млн ед.) годы. «Это создавало привлекательность для инвесторов и поставщиков компонентов, - отметил эксперт.
Однако, заявил Андрей Томышев, жизнь отрасли циклична – вслед за взлетами все мы помним падения авторынка в 2009-м (137 млн ед.) и 2015-м (1,6 млн ед.) годах. «Продажи автомобилей, как и других товаров длительного пользования, сильно зависят от конъюнктуры рынка цен на энергоносители, - отметил эксперт. - Доля затрат на автомобили в домашних хозяйствах в пиковые годы составляла 6-7%. Это когда цена на нефть была более 90 долларов за баррель. Когда случались провалы, цифры падали до 3-4%».
Андрей Томышев, партнер консалтинговой компании Б1
Нетипичная ситуация
Ко всему прочему, заметил выступающий, поменялась структура отечественного авторынка – закрылись локальные автосборочные заводы, выросла доля отечественных марок (с 20-21% в начале года до 40% к октябрю-ноябрю), одновременно усилились позиции китайских автопроизводителей. Если в доковидные времена их суммарная доля не превышала 2-3%, то сегодня уже называется цифра 25%. При этом налицо тенденция, когда порядка 99% продаваемых в России китайских машин приходится на сегмент SUV.
В 2022 году доля расходов домашних хозяйств на новые автомобили получится, скорее всего, на уровне 2-2,5%. «Такого давно не было, - отметил Андрей Томышев. - И если ситуация вернется до 6-7% примерно к 2027 году, это можно будет назвать стабилизацией потребительского спроса».
Фото: unsplash.com
Ставка на технологический суверенитет
Главное здесь, по мнению Андрея Томышева, - ориентироваться на технологический суверенитет и стремиться ограничить количество используемых автоплатформ. «У нас их (автоплатформ – прим. редакции 110km.ru) было на весь рынок порядка 25-30 шт., это очень много. Для сравнения: в той же Канаде, например, всего 5-6 платформ. Если обеспечить хороший объем спроса на одну платформу и унифицировать компонентную базу, тогда удастся достичь правильного торгового баланса и добавленной стоимости».
Кратко остановился спикер и на работе дилерских компаний в современных экономических реалиях. «Не стоит думать, что в этой сфере вдруг что-то рушится, нет: дилеры консолидируются, оперативно переворачивают модель своего функционирования. Например, полностью уходят в параллельный импорт, доводя его долю в своих продажах до высоких 80%».
При этом, отметил эксперт, далеко не все дилерские организации изъявляют желание работать с китайским марками, но это уже тема для отельного разговора.
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В цифрах это выглядит следующим образом: 21 726 легковых и коммерческих моделей Lada, реализованных в минувшем месяце. Это лучший результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше показателя октября этого же года. В общей сложности за 11 месяцев покупателями Lada стали 164 636 россиян.Читать далее
-
01.12.2022, 12:40
Каждый второй проданный в 2023 году новый автомобиль будет «Ладой»
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов дал собственный прогноз ситуации на российском авторынке в следующем году. В базовом варианте в 2023 году в нашей стране будет продано порядка 800 тысяч новых автомобилей.Читать далее
-
23.11.2022, 13:55
Volkswagen Group сокращает прогноз продаж в Китае (эксперты ищут причину)
Глава Volkswagen Group в Китае Ральф Брандштеттер сообщил немецкой газете Handelsblatt, что в текущем году автопроизводитель не сможет продать на данном рынке ранее заявленные 3,85 млн автомобилей. Читать далее
-
17.11.2022, 18:00
Людям неважно, у кого покупать подержанные автомобили, при этом цена по-прежнему в приоритете
В Москве прошла конференция «Высшая передача», посвященная трендам рынка автомобилей с пробегом. Эксперты Авито Авто и представители дилерских центров поделились аналитикой по вторичному рынку. Читать далее
-
15.11.2022, 14:27
Нехватка чипов наносит ущерб японским автопроизводителям, несмотря на слабую иену
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