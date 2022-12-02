На уровень продаж 2021 года мы вернемся к 2026-2027 г.г.

Чтобы вернуться к уровню минувшего года, нам понадобится 4-5 лет, и это, принимая во внимание среднесрочную стоимость нефти 70-80 долларов за баррель, затягивание нынешнего конфликта на Украине и введенные коллективным Западом санкции. Такой прогноз озвучил на завершившемся в Петербурге XII Международном автомобильном форуме AutoInvest Андрей Томышев, партнер консалтинговой компании Б1.

Он напомнил, что были в современной России вполне «сытые» годы, когда российский рынок по продажам новых автомобилей регулярно входил в ТОП-10 и ТОП-5 в Европе и даже в мире. Пики продаж пришлись на 2008-й (2,74 млн ед. – здесь и далее прим. редакции 110km.ru) и 2012 (2,935 млн ед.) годы. «Это создавало привлекательность для инвесторов и поставщиков компонентов, - отметил эксперт.

Однако, заявил Андрей Томышев, жизнь отрасли циклична – вслед за взлетами все мы помним падения авторынка в 2009-м (137 млн ед.) и 2015-м (1,6 млн ед.) годах. «Продажи автомобилей, как и других товаров длительного пользования, сильно зависят от конъюнктуры рынка цен на энергоносители, - отметил эксперт. - Доля затрат на автомобили в домашних хозяйствах в пиковые годы составляла 6-7%. Это когда цена на нефть была более 90 долларов за баррель. Когда случались провалы, цифры падали до 3-4%».

Андрей Томышев, партнер консалтинговой компании Б1

Нетипичная ситуация

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Сегодня, по словам Андрея Томышева, ситуация не совсем типичная: в конце марта рынок отвязался от цены на нефть, а продажи новых машин по итогам всего 2022 года будут, скорее всего, на уровне 600 000 – 650 000 ед. «Причина понятна - дефицит машин, а также нежелание людей покупать товары длительного пользования столь же часто и регулярно, как раньше».

Ко всему прочему, заметил выступающий, поменялась структура отечественного авторынка – закрылись локальные автосборочные заводы, выросла доля отечественных марок (с 20-21% в начале года до 40% к октябрю-ноябрю), одновременно усилились позиции китайских автопроизводителей. Если в доковидные времена их суммарная доля не превышала 2-3%, то сегодня уже называется цифра 25%. При этом налицо тенденция, когда порядка 99% продаваемых в России китайских машин приходится на сегмент SUV.

В 2022 году доля расходов домашних хозяйств на новые автомобили получится, скорее всего, на уровне 2-2,5%. «Такого давно не было, - отметил Андрей Томышев. - И если ситуация вернется до 6-7% примерно к 2027 году, это можно будет назвать стабилизацией потребительского спроса».

Фото: unsplash.com

Ставка на технологический суверенитет

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В Стратегии развития российского автопрома на период до 2035 года заложен прогноз 1,3-1,5 млн новых автомобилей – это примерно уровень прошлого года. «Но даже такой объем – это крупный рынок, он стразу становится привлекательным для локализации автокомпонентов и материалов, - заявил эксперт. - Если правильно подойти к структурированию отрасли, в принципе, можно достичь определенных успехов».

Главное здесь, по мнению Андрея Томышева, - ориентироваться на технологический суверенитет и стремиться ограничить количество используемых автоплатформ. «У нас их (автоплатформ – прим. редакции 110km.ru) было на весь рынок порядка 25-30 шт., это очень много. Для сравнения: в той же Канаде, например, всего 5-6 платформ. Если обеспечить хороший объем спроса на одну платформу и унифицировать компонентную базу, тогда удастся достичь правильного торгового баланса и добавленной стоимости».

Кратко остановился спикер и на работе дилерских компаний в современных экономических реалиях. «Не стоит думать, что в этой сфере вдруг что-то рушится, нет: дилеры консолидируются, оперативно переворачивают модель своего функционирования. Например, полностью уходят в параллельный импорт, доводя его долю в своих продажах до высоких 80%».

При этом, отметил эксперт, далеко не все дилерские организации изъявляют желание работать с китайским марками, но это уже тема для отельного разговора.

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