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7 ноября 2019, 13:36

На Васильевском острове появился новый веломаршрут. Не все рады

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Фото: КРТИ
Петербургская сеть велосипедных маршрутов приросла еще одной велодорожкой - на Большом проспекте Васильевского острова - от 6-7-й линий до 22-23-й линий, затем продолжается от 24-25-й линий до Детской ул.
На Васильевском острове появился новый веломаршрут Не все рады

Фото: Артем Килькин

Пока так. Но планируется увеличить дистанцию, на которой горожане смогут крутить педали - от 22-23-й линий до 24-25-й линий. Этот кусок обустроят только после того, как метростроители  сдадут в эксплуатацию станцию метро «Горный институт».

Павел Хусу, лидер «Петербургского велообщества» « У велополосы очень удачное расположение - она соединяет три значимые точки: 6-7 линии В.О., Андреевский рынок и такую новомодную точку, как «Севкабель порт». Когда откроется станция метро «Горный институт», жители Васильевского острова смогут до нее добираться на велосипедах, причем быстро и безопасно »
Павел Хусу, лидер «Петербургского велообщества»

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Велополосы на Большом проспекте В.О., что называется, в поле проезжей части. То есть дорожники просто-напросто сузили ширину полос движения автотранспорта, при этом ни о каком попрании прав автомобилистов говорить не приходится – все дорожные нормативы соблюдены в точности.

Столь простое и эффективное решение позволило обеспечить удобство передвижения на велосипеде и, в свою очередь, упорядочить движение машин. Так заверяют представители Комитета по развитию дорожной инфраструктуры. 

Игорь Авдеев, заместитель директора Городского центра управления парковками: «Необходимость размещения велосипедных полос на Большом пр. В.О. была определена общественной инициативой в рамках проекта «Твой бюджет» и одобрена жителями города, которые вошли в состав бюджетных комиссий. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ, проектной организацией были проработаны различные варианты обустройства веломаршрута, однако с учетом экспертного заключения профильных комитетов к реализации был принят вариант создания велополос».

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Здесь следует уточнить, что идейным вдохновителем создания велополос на «Ваське» в рамках общественной инициативы «Твой бюджет» стал Леонид Андрухов. На встрече с журналистами он подчеркнул, что принимал участие в проекте с 4 концепциями и все они прошли необходимую экспертизу.

Одним хорошо, другим плохо

В соцсетях неоднозначно люди отреагировали на эту новость. Настя Ландграф: «И ура!!! Прямо ура». Михаил Седов: «В ноябре - очень актуально».

Елена Самусева: «А вот мне теперь ребёнка в школу не отвезти. Все подъезды забиты машинами – те, что раньше вдоль Большого стояли . Спасибо, власть»!

Ольга Никольская: «Неужели властям непонятно, что велодорожки нужны людям не для «покататься», а для «доехать из пункта А в пункт Б»? Ну, вот открыли этот кургузый кусочек, и что? Он поможет добраться на работу, например из Приморского района в район 21 линии? Нет! Не существует ни одной дорожки, соединяющей окраины с центром. А есть какие-то огрызки-кусочки. А между ними что? Правильно, риск для жизни. Короче, пока не будет единой цельной сети, пользоваться всё равно почти никто не будет».


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На Васильевском острове появился новый веломаршрут. Не все рады
Пока так. Но планируется увеличить дистанцию, на которой горожане смогут крутить педали - от 22-23-й линий до 24-25-й линий. Этот кусок обустроят только после того, как метростроители  сдадут в эксплуатацию станцию метро «Горный институт». {{person_276_У велополосы очень удачное расположение - она соединяет три значимые точки: 6-7 линии В.О., Андреевский рынок и такую новомодную точку, как «Севкабель порт». Когда откроется станция метро «Горный институт», жители Васильевского острова смогут до нее добираться на велосипедах, причем быстро и безопасно}}{{material_126859}} Велополосы на Большом проспекте В.О., что называется, в поле проезжей части. То есть дорожники просто-напросто сузили ширину полос движения автотранспорта, при этом ни о каком попрании прав автомобилистов говорить не приходится – все дорожные нормативы соблюдены в точности. Столь простое и эффективное решение позволило обеспечить удобство передвижения на велосипеде и, в свою очередь, упорядочить движение машин. Так заверяют представители Комитета по развитию дорожной инфраструктуры.  Игорь Авдеев, заместитель директора Городского центра управления парковками: «Необходимость размещения велосипедных полос на Большом пр. В.О. была определена общественной инициативой в рамках проекта «Твой бюджет» и одобрена жителями города, которые вошли в состав бюджетных комиссий. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ, проектной организацией были проработаны различные варианты обустройства веломаршрута, однако с учетом экспертного заключения профильных комитетов к реализации был принят вариант создания велополос».{{material_127340}} Здесь следует уточнить, что идейным вдохновителем создания велополос на «Ваське» в рамках общественной инициативы «Твой бюджет» стал Леонид Андрухов. На встрече с журналистами он подчеркнул, что принимал участие в проекте с 4 концепциями и все они прошли необходимую экспертизу.Одним хорошо, другим плохо В соцсетях неоднозначно люди отреагировали на эту новость. Настя Ландграф: «И ура!!! Прямо ура». Михаил Седов: «В ноябре - очень актуально».Елена Самусева: «А вот мне теперь ребёнка в школу не отвезти. Все подъезды забиты машинами – те, что раньше вдоль Большого стояли . Спасибо, власть»!Ольга Никольская: «Неужели властям непонятно, что велодорожки нужны людям не для «покататься», а для «доехать из пункта А в пункт Б»? Ну, вот открыли этот кургузый кусочек, и что? Он поможет добраться на работу, например из Приморского района в район 21 линии? Нет! Не существует ни одной дорожки, соединяющей окраины с центром. А есть какие-то огрызки-кусочки. А между ними что? Правильно, риск для жизни. Короче, пока не будет единой цельной сети, пользоваться всё равно почти никто не будет».
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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