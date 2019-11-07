На Васильевском острове появился новый веломаршрут. Не все рады
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Фото: Артем Килькин
Пока так. Но планируется увеличить дистанцию, на которой горожане смогут крутить педали - от 22-23-й линий до 24-25-й линий. Этот кусок обустроят только после того, как метростроители сдадут в эксплуатацию станцию метро «Горный институт».
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У велополосы очень удачное расположение - она соединяет три значимые точки: 6-7 линии В.О., Андреевский рынок и такую новомодную точку, как «Севкабель порт». Когда откроется станция метро «Горный институт», жители Васильевского острова смогут до нее добираться на велосипедах, причем быстро и безопасно
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Павел Хусу, лидер «Петербургского велообщества»
Столь простое и эффективное решение позволило обеспечить удобство передвижения на велосипеде и, в свою очередь, упорядочить движение машин. Так заверяют представители Комитета по развитию дорожной инфраструктуры.
Игорь Авдеев, заместитель директора Городского центра управления парковками: «Необходимость размещения велосипедных полос на Большом пр. В.О. была определена общественной инициативой в рамках проекта «Твой бюджет» и одобрена жителями города, которые вошли в состав бюджетных комиссий. В ходе выполнения проектно-изыскательских работ, проектной организацией были проработаны различные варианты обустройства веломаршрута, однако с учетом экспертного заключения профильных комитетов к реализации был принят вариант создания велополос».
Одним хорошо, другим плохо
В соцсетях неоднозначно люди отреагировали на эту новость. Настя Ландграф: «И ура!!! Прямо ура». Михаил Седов: «В ноябре - очень актуально».
Елена Самусева: «А вот мне теперь ребёнка в школу не отвезти. Все подъезды забиты машинами – те, что раньше вдоль Большого стояли . Спасибо, власть»!
Ольга Никольская: «Неужели властям непонятно, что велодорожки нужны людям не для «покататься», а для «доехать из пункта А в пункт Б»? Ну, вот открыли этот кургузый кусочек, и что? Он поможет добраться на работу, например из Приморского района в район 21 линии? Нет! Не существует ни одной дорожки, соединяющей окраины с центром. А есть какие-то огрызки-кусочки. А между ними что? Правильно, риск для жизни. Короче, пока не будет единой цельной сети, пользоваться всё равно почти никто не будет».
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