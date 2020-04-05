На «Вазинтерсервисе» проведена модернизация производства
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Участок сборки рулевых тяг и наконечников. Здесь процесс сборки переднеприводных наконечников занимал длительное время, в частности, наблюдались потери рабочего времени по причине излишнего перемещения сотрудников. Подумали и модернизировали дозатор – его просто передвинули непосредственно к сборочному стенду. А попутно изготовили новый склиз для перемещения деталей на рабочий стол сборки - работать стало удобнее.
На участке сварки педалей усовершенствовали электрод. Отныне он имеет большую стойкость, а, значит, оснастка стала ломаться реже.
Для справки: предприятие входит в Группу «Объединённые автомобильные технологии» (ОАТ), которая, в свою очередь, является частью структуры «КамАЗа».
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