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5 апреля 2020, 11:59

На «Вазинтерсервисе» проведена модернизация производства

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Фото: Tlt.volga.news
По оценке специалистов фирмы, это позволит не только повысить производительность, но и улучшить условия труда коллектива. Нововведений оказалось несколько, причем на разных участках.

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Так, на участке изготовления тормозов и вакуумного усилителя работникам долго приходилось ждать оборотную оснастку на сварочную машину. Иногда это приводило к дополнительному браку при настройке режимов сварки. Внесенные изменения конструкции механизмов сборки позволили сократить потери производства на 32-40 шт. Одновременно исключена избыточная транспортировка.

Участок сборки рулевых тяг и наконечников. Здесь процесс сборки переднеприводных наконечников занимал длительное время, в частности, наблюдались потери рабочего времени по причине излишнего перемещения сотрудников. Подумали и модернизировали дозатор – его просто  передвинули непосредственно к сборочному стенду. А попутно изготовили новый склиз для перемещения деталей на рабочий стол сборки - работать стало удобнее.

На участке сварки педалей усовершенствовали электрод. Отныне он имеет большую стойкость, а, значит, оснастка стала ломаться реже.

Для справки: предприятие входит в Группу «Объединённые автомобильные технологии» (ОАТ), которая, в свою очередь, является частью структуры «КамАЗа».


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На «Вазинтерсервисе» проведена модернизация производства
{{material_129602}} Так, на участке изготовления тормозов и вакуумного усилителя работникам долго приходилось ждать оборотную оснастку на сварочную машину. Иногда это приводило к дополнительному браку при настройке режимов сварки. Внесенные изменения конструкции механизмов сборки позволили сократить потери производства на 32-40 шт. Одновременно исключена избыточная транспортировка. Участок сборки рулевых тяг и наконечников. Здесь процесс сборки переднеприводных наконечников занимал длительное время, в частности, наблюдались потери рабочего времени по причине излишнего перемещения сотрудников. Подумали и модернизировали дозатор – его просто  передвинули непосредственно к сборочному стенду. А попутно изготовили новый склиз для перемещения деталей на рабочий стол сборки - работать стало удобнее.На участке сварки педалей усовершенствовали электрод. Отныне он имеет большую стойкость, а, значит, оснастка стала ломаться реже. Для справки: предприятие входит в Группу «Объединённые автомобильные технологии» (ОАТ), которая, в свою очередь, является частью структуры «КамАЗа».
2020-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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