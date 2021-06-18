На велосипеде 200 км/ч: мы кое-что знаем об истории рекордов двухколесной скорост
Фото: carsthatnevermadeitetc.tumblr.com
Эта цифра держалась неизменной два десятка лет.«Мерседес» был оснащен солидным обтекателем, а на велосипеде Мейффре использовались колеса с ободами из дерева и внушительная звездочка со 130-ю зубьями.
То, что сделал Мейффре, даже имеет свое название - Motor-paced racing. Это рекордные заезды, в которых велосипедист движется в аэродинамическом мешке разгоняющего автомобиля – для снижения лобового сопротивления ведомого и получения выигрыша в скорости при прочих равных условиях.
Способ настолько же быстрый, насколько и опасный. Не приведи Господь, велогонщик выпадет из аэродинамического мешка на сверхвысокой скорости. В такой ситуации ударное сопротивление воздуха выбросит его с седла, ну, а что такое падение на 200 км/ч, даже и говорить не хочется.
В хвосте поезда
Первые подобные заезды имели место еще в конце 19 века. История сохранила для нас имена американцев-пионеров: Гарри Элкса, который ехал 55 км/ч за моторизированным тандемным велосипедом и Чарльза Мёрфи, первым на планете проехавшего в 1899-м милю (1,6 км) менее чем за 1 минуту. Для своего рекорда он использовал в качестве ведущего транспортного средства поезд компании Long Island Railroad.
На тренировке (на роликовом стенде) Чарльз Мёрфи преодолел милю за 37 секунд. А когда дело дошло до поезда, то представитель Long Island Railroad Хэл Фуллертон подготовил 2-мильную трассу, разместив на шпалах фанерный «коврик». Мёрфи стартовал и показал время 1 мин 8 сек. (за 1 милю). Результат велогонщика не удовлетворил, и он попросил машиниста поезда «кочегарить по максимуму».
¾ мили спортсмен преодолел за 43,8 секунды, а когда увидел финишную черту, то был уже в 4,5 м от поезда. Машинист приступил к торможению, и Чарльз банально врезался в поезд. Хорошо, что рекордсмена успели подхватить за руки и втянуть на заднюю площадку поезда. Некоторое время спустя Джеймс Эдвард Салливан, секретарь Американского союза атлетов, исполнявший во время заездов роль судьи, заявил, что больше не примет участия в подобном небезопасном мероприятии.
«Сто пятьдесят» за мотоциклом
В 1902 году рекорд скорости был установлен при движении за мотоциклом. Его установил британец Том Линтон. Дело было на треке Parc des Princes близ Парижа. Линтон развил максимальную скорость 68 км/ч.
Через почти полвека, в октябре 1950 года, некто Карл-Ханц Крамер на треке Grenzlandring сумел значительно превысить показатель Линтона. Он разогнался за мотоциклом до невероятных по тем временам 154,5 км/ч.
Ну а, дальше в заездах серии Motor-paced racing стали использовать более быстрый транспорт - специально подготовленные автомобили.
Шина не выдержала напряжения
Про рекорд Жозе Мейффре образца 1962 года мы сказали. Но не менее интересна история, в которой фигурирует Porsche 935 для рекордного заезда Жана-Клода Руда. По просьбе гонщика немецкий автопроизводитель сумел подготовить спецшасси 935-003. Понятное дело, машину снабдили крутым обтекателем, вывели вбок выхлопную систем, дабы не опалить велосипедиста выбросами пламени, а на задний свес установили горизонтальный ролик - на случай контакта переднего колеса с автомобилем.
Площадкой для установления рекорда стал испытательный полигон Volkswagen в Вольфсбурге - тот самый скоростной овал с 9-километровой прямой, на котором чуть позже гоняли McLaren F1 и Bugatti Veyron, пытаясь установить свои рекорды.
За руль Porsche сел действующий на тот момент гонщик Анри Пескароло. Разгон прошел неплохо, однако на скорости около 160 км/ч на велосипеде Жана-Клода внезапно лопнула задняя шина. Смельчак сумел удержаться в седле и даже доехать до сервисных боксов. Правда, пришлось обратиться к Michelin, чтобы компания спроектировала для заездов более прочные велошины.
Вот только принять участие во втором заезде на скорость Жан-Клод так и не смог – он попал под колеса поезда. Поговаривали, что атлет экспериментировал с выходом из воздушного мешка, который мог случиться в случае ошибки при разгоне во время второй попытки заезда.
Соли им точно хватало…
Конечно, на этом история Motor-paced racing не прервалась. Нашлись те, кто готов был ехать все быстрее и быстрее, пусть даже рискуя своей жизнью. Один из таких авантюристов - победитель соревнований по триатлону Ironman Джон Ховард.
В роли ведущего автомобиля он выбрал 500-сильный Vesco Streamliner – тот самый, что сумел разогнаться до рекордных 539,2 км/ч. В спарке со «Стримлайнером» Джон Ховард достиг результата 245 км/ч. И произошло это на поверхности высохшего соляного озера в Бонневиле.
Там же, на северо-западе американского штата Юта, 15 октября 1995 года голландец Фред Ромпельберг побил результат Ховарда, разогнавшись до 268,831 км/ч. Катился он в тандеме с дрэгстером.
Ну и, буквально в наши дни, в сентябре 2016 года, в серии Motor-paced racing отметилась женщина. Некая Дениз Мюллер выбрала себе в «ассистенты» Range Rover Sport SVR. Следуя за ним, «амазонка» смогла достичь на все том соляном озере 237 км/ч. Ее успех многие связывают с вес тем же Джоном Ховардом, якобы, именно он готовил г-жу Мюллер к рекордному заезду.
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