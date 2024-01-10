На видео попал момент наезда BMW на велокурьера в Петербурге

Ранее мы писали В Москве наказали 63-летнего водителя самодельного «Бэтмобиля» Видеозапись в соцсетях помогла московским полицейским вычислить водителя самодельного трехколесного «Бэтмобиля» ... Читать далее

Инцидент произошел около 10 часов вечера в первый после долгих празников рабочий день. Как сообщили в петербургском главке, 42-летний водитель BMW в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 21-летнего курьера службы доставки, который ехал на электровелосипеде. Момент аварии попал на запись дорожной камеры. Видео оказалось в распоряжении издания Piter.tv

На записи видно, как от удара и курьер, и его велосипед отлетают на несколько метров в сторону. Молодого человека увезли в больницу. Однако, после оказания медицинской помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Полиция проводит проверку всех обстоятельств ДТП.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах