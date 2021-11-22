На Владивосток обрушился снежный циклон: мэр города помогает застрявшим автомобилистам
Фото: vl.ru
На опубликованном в сети видео он вместе с другими прохожими толкает буксующий на подъеме в ледяной каше кроссовер Infiniti. Как уточнили в пресс-службе, мэр «был на объезде по пути в штаб» и решил помочь автолюбительнице, попавшей в сложное положение. Константин Шестаков еще раз призвал водителей не выезжать на дороги на летней резине: «В случае, если вы не «переобулись», примите решение остаться дома».
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Сейчас в Приморье действует штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Ожидается еще большее усиление снега и гололед. Власти рекомендовали горожанам остаться дома. Движение большегрузов из-за непогоды запретили еще с вечера 21 ноября, отменили и занятия второй смены в школах. Между тем, таксисты уже подняли тарифы.
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