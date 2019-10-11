11 октября 2019, 13:40
На водительской комиссии будут выявлять алкоголиков
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Минздрав дополнит программу медкомиссии, которую обязаны проходить граждане перед получением водительских удостоверений. Будущих водителей и водителей, лишенных прав, будут проверять на хронический алкоголизм и употребление психотропных веществ.
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Проведение дополнительных исследований усложнит процедуру медосмотра и увеличит время его прохождения. Цены, как следствие, существенно вырастут. Если тест на «психотропы» занимает два часа, то анализ крови на содержание CDT может делаться несколько дней. Если концентрация CDT окажется выше 1,2%, человека направят в наркологический диспансер для более подробного обследования.
Новый приказ вызвал у экспертов неоднозначную реакцию. С одной стороны, многие люди, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость, могут и не состоять на учете в наркодиспансере. Если их будут выявлять до выдачи прав, на дорогах станет безопаснее. С другой стороны, уровень CDT нельзя считать абсолютным доказательством алкоголизма. Его повышение могут вызывать различные заболевания печени. Не вызывает сомнений лишь то, что новые требования увеличат стоимость медицинской справки на несколько тысяч рублей, а на черном рынке появятся предложения по чистым анализам.
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