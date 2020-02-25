25 февраля 2020, 17:59
На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку
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Фото: Toyota
В компании Toyota признали удачным эксперимент с нанесением на автомобили специальной микроточечной маркировки для защиты от угона. Осенью 2018 года она появилась на седанах Lexus ES. В 2020 году ее начнут наносить на все модели Toyota и Lexus, официально представленные в России.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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На ключевые элементы автомобилей носится уникальный идентификатор, T-Mark или L-Mark, представляющий собой совокупность микроточек из пленки с лазерной печатью. На каждый агрегат может быть нанесено до 10 000 точек диаметром 1 мм. Для каждого автомобиля они уникальны и содержат индивидуальный пин-код, привязанный к VIN-номеру. Код можно прочесть только при 60-кратном увеличении. Проверить код можно на официальных российских сайтах Toyota и Lexus в разделе Security.
Впервые такой оригинальный способ защиты от угона применили в 2008 году на автомобилях Lexus в ЮАР. Доказав свою эффективность, с 2012 года маркировка появилась и на автомобилях других брендов. В итоге, за год число угонов в стране снизилось на 80%. Маркировка серьезно затрудняет сбыт похищенного автомобиля, что значительно уменьшает его привлекательность в глазах преступников. В России первыми новую маркировку L-Mark получили осенью 2018 года седаны Lexus ES нового поколения. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая угона Lexus ES с противоугонной маркировкой, а общее количество угонов модели в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом в 2 раза.
С декабря 2019 года идентификатором T-Mark оснащаются модели-бестселлеры Toyota Camry и RAV4, выпускаемые на заводе в Санкт-Петербурге. В июле 2020 года все модели Toyota, продаваемые на российском рынке официальными дилерами, получат уникальный противоугонный идентификатор. Lexus ES и UX оснащаются идентификатором L-Mark c 2018 года, а с января 2020 года противоугонной маркировкой будет охвачен весь модельный ряд бренда. Страховые компании уже снижают тарифы для автомобилей с T-Mark или L-Mark.
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Тест-драйв Lexus LX450d: статус зашкаливает
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Комментарии пользователей
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