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25 февраля 2020, 17:59

На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку

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Фото: Toyota
В компании Toyota признали удачным эксперимент с нанесением на автомобили специальной микроточечной маркировки для защиты от угона. Осенью 2018 года она появилась на седанах Lexus ES. В 2020 году ее начнут наносить на все модели Toyota и Lexus, официально представленные в России.
На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку

Фото: Toyota

На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку

Фото: Toyota

На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку

Фото: Toyota

На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку

Фото: Toyota

На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку

Фото: Toyota

На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку

Фото: Toyota

На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку

Фото: Toyota

На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку
На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку
На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку
На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку
На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку
На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку
На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку
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Автомобили Toyota и Lexus всегда были желанной добычей для угонщиков. В анти-рейтингах многих крупных страховых компаний верхние строчки занимают Toyota Camry, RAV4 и Land Cruiser. А чем выше риск угона, тем дороже владельцам обходится полис КАСКО. Осознавая важность проблемы, специалисты компании Toyota разработали новый подход к противоугонной защите автомобиля. 

На ключевые элементы автомобилей носится уникальный идентификатор, T-Mark или L-Mark, представляющий собой совокупность микроточек из пленки с лазерной печатью. На каждый агрегат может быть нанесено до 10 000 точек диаметром 1 мм. Для каждого автомобиля они уникальны и содержат индивидуальный пин-код, привязанный к VIN-номеру. Код можно прочесть только при 60-кратном увеличении. Проверить код можно на официальных российских сайтах Toyota и Lexus в разделе Security. 

Впервые такой оригинальный способ защиты от угона применили в 2008 году на автомобилях Lexus в ЮАР. Доказав свою эффективность, с 2012 года маркировка появилась и на автомобилях других брендов. В итоге, за год число угонов в стране снизилось на 80%. Маркировка серьезно затрудняет сбыт похищенного автомобиля, что значительно уменьшает его привлекательность в глазах преступников. В России первыми новую маркировку L-Mark получили осенью 2018 года седаны Lexus ES нового поколения. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая угона Lexus ES с противоугонной маркировкой, а общее количество угонов модели в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом в 2 раза. 

С декабря 2019 года идентификатором T-Mark оснащаются модели-бестселлеры Toyota Camry и RAV4, выпускаемые на заводе в Санкт-Петербурге. В июле 2020 года все модели Toyota, продаваемые на российском рынке официальными дилерами, получат уникальный противоугонный идентификатор. Lexus ES и UX оснащаются идентификатором L-Mark c 2018 года, а с января 2020 года противоугонной маркировкой будет охвачен весь модельный ряд бренда. Страховые компании уже снижают тарифы для автомобилей с T-Mark или L-Mark.
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Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
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купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
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На все модели Toyota и Lexus нанесут противоугонную маркировку
{{material_124486}}Автомобили Toyota и Lexus всегда были желанной добычей для угонщиков. В анти-рейтингах многих крупных страховых компаний верхние строчки занимают Toyota Camry, RAV4 и Land Cruiser. А чем выше риск угона, тем дороже владельцам обходится полис КАСКО. Осознавая важность проблемы, специалисты компании Toyota разработали новый подход к противоугонной защите автомобиля. На ключевые элементы автомобилей носится уникальный идентификатор, T-Mark или L-Mark, представляющий собой совокупность микроточек из пленки с лазерной печатью. На каждый агрегат может быть нанесено до 10 000 точек диаметром 1 мм. Для каждого автомобиля они уникальны и содержат индивидуальный пин-код, привязанный к VIN-номеру. Код можно прочесть только при 60-кратном увеличении. Проверить код можно на официальных российских сайтах Toyota и Lexus в разделе Security. Впервые такой оригинальный способ защиты от угона применили в 2008 году на автомобилях Lexus в ЮАР. Доказав свою эффективность, с 2012 года маркировка появилась и на автомобилях других брендов. В итоге, за год число угонов в стране снизилось на 80%. Маркировка серьезно затрудняет сбыт похищенного автомобиля, что значительно уменьшает его привлекательность в глазах преступников. В России первыми новую маркировку L-Mark получили осенью 2018 года седаны Lexus ES нового поколения. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая угона Lexus ES с противоугонной маркировкой, а общее количество угонов модели в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом в 2 раза. С декабря 2019 года идентификатором T-Mark оснащаются модели-бестселлеры Toyota Camry и RAV4, выпускаемые на заводе в Санкт-Петербурге. В июле 2020 года все модели Toyota, продаваемые на российском рынке официальными дилерами, получат уникальный противоугонный идентификатор. Lexus ES и UX оснащаются идентификатором L-Mark c 2018 года, а с января 2020 года противоугонной маркировкой будет охвачен весь модельный ряд бренда. Страховые компании уже снижают тарифы для автомобилей с T-Mark или L-Mark.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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