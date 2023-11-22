На все внедорожники Lada Niva вернулась важная опция
Напомним, с мая 2023 года ABS вернулась на автомобили Lada Vesta, в июле – на Lada Granta, после запуска серийного производства этой полезной системы на костромском заводе «Итэлма». Система стабилизации ESP вернется на автомобили Lada весной 2024 года.
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13.11.2023, 14:05
К зиме у Lada Niva Travel появится новый мотор
В конце ноября 2023 года на АвтоВАЗе планируют возобновить производство внедорожников Lada Niva Travel с двигателями, соответствующими более высокому экологическому стандарту.Читать далее
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09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
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03.11.2023, 11:31
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года
В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым востребованным представителем сегмента SUV вновь стал китайский кроссовер.Читать далее
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02.11.2023, 08:02
Пенсионеру, обезвредившему грабителя, вручили обещанный автомобиль
Неделю назад 72-летний пенсионер из Щелково смог в одиночку обезвредить наглого молодого грабителя, отнявшего средь бела дня телефон у 11-летнего мальчика. История быстро разошлась по Сети, и местные власти решили наградить героя.Читать далее
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22.11.2023, 07:46
Названы самые дорогие в мире автомобильные бренды: список
Маркетинговое агентство Interbrand на протяжении четверти века ежегодно составляет ТОП-100 самых дорогих брендов в мире. Первое место в общем зачете с огромным отрывом удерживает Apple, среди мировых автопроизводителей лидирует Toyota.Читать далее
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22.11.2023, 07:18
В Ленобласти появится дешевое вертолетное такси
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона подписали соглашение о развитии малой авиации: между населенными пунктами планируют наладить бюджетные пассажирские авиаперевозки.Читать далее
-
22.11.2023, 00:05
GAC Motor рассказала о новинках для России на 2024 год: два кроссовера и минивэн
Российский офис GAC поделился планами на следующий год. Компания намерена войти в число лидеров отечественного авторынка и обещает серьезно расширить модельный ряд. Клиентам предложат три новинки.Читать далее
-
13.11.2023, 14:05
К зиме у Lada Niva Travel появится новый мотор
В конце ноября 2023 года на АвтоВАЗе планируют возобновить производство внедорожников Lada Niva Travel с двигателями, соответствующими более высокому экологическому стандарту.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
03.11.2023, 11:31
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года
В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым востребованным представителем сегмента SUV вновь стал китайский кроссовер.Читать далее
-
02.11.2023, 08:02
Пенсионеру, обезвредившему грабителя, вручили обещанный автомобиль
Неделю назад 72-летний пенсионер из Щелково смог в одиночку обезвредить наглого молодого грабителя, отнявшего средь бела дня телефон у 11-летнего мальчика. История быстро разошлась по Сети, и местные власти решили наградить героя.Читать далее
-
22.11.2023, 07:46
Названы самые дорогие в мире автомобильные бренды: список
Маркетинговое агентство Interbrand на протяжении четверти века ежегодно составляет ТОП-100 самых дорогих брендов в мире. Первое место в общем зачете с огромным отрывом удерживает Apple, среди мировых автопроизводителей лидирует Toyota.Читать далее
-
22.11.2023, 07:18
В Ленобласти появится дешевое вертолетное такси
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона подписали соглашение о развитии малой авиации: между населенными пунктами планируют наладить бюджетные пассажирские авиаперевозки.Читать далее
-
22.11.2023, 00:05
GAC Motor рассказала о новинках для России на 2024 год: два кроссовера и минивэн
Российский офис GAC поделился планами на следующий год. Компания намерена войти в число лидеров отечественного авторынка и обещает серьезно расширить модельный ряд. Клиентам предложат три новинки.Читать далее
- 1 199 000 РВАЗ (Lada) Niva 2023 в Москве
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