На всеволожский завод Ford нашелся покупатель
Однако, сейчас губернатор Ленобласти сообщил, что инвестор все-таки нашелся и сейчас переоформляет земельный участок. Предприятие расположено в промышленной зоне «Кирпичный завод», в 20 км от петербургской КАД и включает в себя 36 объектов недвижимости, в том числе главный корпус предприятия общей площадью более 50 000 кв. м, соответствующих стандартам класса В+. Общая площадь земельного участка составляет 271 400 кв. м., а зданий – 70 585 кв. м.
Александр Дрозденко отказался назвать инвестора, сославшись на внутренние договоренности, однако заверил, что держать в неведении общественность будут недолго. Все необходимые документы уже практически оформлены. В июне 2021 года на ПЭФ глава региона говорил, что ведет переговоры с двумя инвесторами из Китая, которые уже работают в Ленинградской области в отрасли строительства.
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