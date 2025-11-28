Дешевле и новее других иномарок: чем опасны китайские машины с рук

28 ноября 2025, 09:17
На вторичке вдвое выросло число китайских авто с пробегом
Предложение китайских машин на вторичке растет. Они заметно дешевле других иномарок. Многие авто еще на заводской гарантии. Но есть и определенные риски покупки. Что нужно знать перед сделкой? Какие модели стоит рассмотреть в первую очередь?
Российский рынок автомобилей с пробегом переживает настоящую трансформацию. Как сообщает «Российская Газета», ссылаясь на аналитику портала «Авто.ру», за последние годы количество предложений о продаже подержанных китайских машин увеличилось более чем в два раза. Этот взрывной рост меняет привычные правила игры и открывает перед покупателями как новые возможности, так и определенные риски, которые стоит взвесить перед покупкой.
Главным магнитом для покупателей, безусловно, является цена. Средняя стоимость «китайца» возрастом до семи лет к концу прошлого года опустилась до отметки в 1,89 миллиона рублей, в то время как за аналогичные иномарки других брендов просят в среднем около 3,3 миллиона. Разница почти вдвое! При этом речь идет о сравнительно свежих автомобилях. Их средний возраст составляет около четырех лет, а пробег, хоть и вырос за год с 55 до 69 тысяч километров, все еще остается в разумных пределах. Важный бонус: примерно четверть таких машин все еще находится на заводской гарантии, что для подержанного авто - большая редкость. Для сравнения, среди других иностранных брендов гарантийными могут похвастаться лишь 6% автомобилей.
Откуда такой наплыв? Эксперты связывают это с тем, что на вторичный рынок массово вышли автомобили так называемой «первой волны» китайской экспансии. Это машины, купленные 5-7 лет назад, когда бренды из Поднебесной только начинали завоевывать популярность. Сейчас их первые владельцы, как правило, пересаживаются на новые модели, выставляя свои старые авто на продажу. Статистика подтверждает, что более 80% таких машин продаются «из одних рук», что снижает риски нарваться на автомобиль из такси или каршеринга. Основную массу предложений (83%) составляют популярные кроссоверы, на седаны приходится лишь десятая часть рынка.
Однако за привлекательной ценой и небольшим возрастом могут скрываться и подводные камни. Во-первых, это вопрос ликвидности. Пока неясно, как быстро эти автомобили будут терять в цене дальше. Нынешнее падение стоимости может быть только началом, и продав свой автомобиль через пару лет, можно потерять значительную сумму. Во-вторых, стоит задуматься о доступности запчастей. Если с расходниками для популярных моделей проблем быть не должно, то поиск специфических кузовных элементов или узлов для менее распространенных авто 5-7-летней давности может превратиться в настоящий квест.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и вопросы долговечности, особенно коррозионной стойкости кузова в суровых российских условиях. Первые поколения китайских автомобилей не всегда славились хорошей защитой от ржавчины. Поэтому перед покупкой обязателен тщательный осмотр кузова, особенно скрытых полостей и днища. В целом, покупка подержанного «китайца» сегодня - это своего рода компромисс. Можно получить много автомобиля за небольшие деньги, но нужно быть готовым к потенциальным трудностям в будущем. Тем не менее, тенденция очевидна: китайские бренды уверенно теснят конкурентов не только в салонах, но и на вторичке. Показательно, что в сегменте авто до пяти лет марка Haval уже практически сравнялась по популярности с таким гигантом, как Toyota.
Похожие материалы
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
28.11.2025, 14:31
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.Читать далее
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
28.11.2025, 14:12
Газ на турбомотор: чем грозит такая экономия на топливе автовладельцу
Многие хотят экономить на топливе. Они ставят газовое оборудование. Но это может быть очень опасно. Особенно для современных моторов. Такая модификация грозит серьезными поломками. Узнайте все риски перед установкой.Читать далее
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
28.11.2025, 13:39
Новый туристический прицеп CAPSULA: подробности комплектации и цена в 2025 году
Узнайте, что входит в оснащение туристического прицепа CAPSULA. Цена, материалы, особенности жилой и кухонной зон. Какие опции доступны и как проходит регистрация. Все детали – в нашем материале.Читать далее
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
