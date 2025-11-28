Дешевле и новее других иномарок: чем опасны китайские машины с рук

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

28 ноября 2025, 09:17

На вторичке вдвое выросло число китайских авто с пробегом

Предложение китайских машин на вторичке растет. Они заметно дешевле других иномарок. Многие авто еще на заводской гарантии. Но есть и определенные риски покупки. Что нужно знать перед сделкой? Какие модели стоит рассмотреть в первую очередь?

Российский рынок автомобилей с пробегом переживает настоящую трансформацию. Как сообщает «Российская Газета», ссылаясь на аналитику портала «Авто.ру», за последние годы количество предложений о продаже подержанных китайских машин увеличилось более чем в два раза. Этот взрывной рост меняет привычные правила игры и открывает перед покупателями как новые возможности, так и определенные риски, которые стоит взвесить перед покупкой.

Главным магнитом для покупателей, безусловно, является цена. Средняя стоимость «китайца» возрастом до семи лет к концу прошлого года опустилась до отметки в 1,89 миллиона рублей, в то время как за аналогичные иномарки других брендов просят в среднем около 3,3 миллиона. Разница почти вдвое! При этом речь идет о сравнительно свежих автомобилях. Их средний возраст составляет около четырех лет, а пробег, хоть и вырос за год с 55 до 69 тысяч километров, все еще остается в разумных пределах. Важный бонус: примерно четверть таких машин все еще находится на заводской гарантии, что для подержанного авто - большая редкость. Для сравнения, среди других иностранных брендов гарантийными могут похвастаться лишь 6% автомобилей.

Откуда такой наплыв? Эксперты связывают это с тем, что на вторичный рынок массово вышли автомобили так называемой «первой волны» китайской экспансии. Это машины, купленные 5-7 лет назад, когда бренды из Поднебесной только начинали завоевывать популярность. Сейчас их первые владельцы, как правило, пересаживаются на новые модели, выставляя свои старые авто на продажу. Статистика подтверждает, что более 80% таких машин продаются «из одних рук», что снижает риски нарваться на автомобиль из такси или каршеринга. Основную массу предложений (83%) составляют популярные кроссоверы, на седаны приходится лишь десятая часть рынка.

Однако за привлекательной ценой и небольшим возрастом могут скрываться и подводные камни. Во-первых, это вопрос ликвидности. Пока неясно, как быстро эти автомобили будут терять в цене дальше. Нынешнее падение стоимости может быть только началом, и продав свой автомобиль через пару лет, можно потерять значительную сумму. Во-вторых, стоит задуматься о доступности запчастей. Если с расходниками для популярных моделей проблем быть не должно, то поиск специфических кузовных элементов или узлов для менее распространенных авто 5-7-летней давности может превратиться в настоящий квест.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и вопросы долговечности, особенно коррозионной стойкости кузова в суровых российских условиях. Первые поколения китайских автомобилей не всегда славились хорошей защитой от ржавчины. Поэтому перед покупкой обязателен тщательный осмотр кузова, особенно скрытых полостей и днища. В целом, покупка подержанного «китайца» сегодня - это своего рода компромисс. Можно получить много автомобиля за небольшие деньги, но нужно быть готовым к потенциальным трудностям в будущем. Тем не менее, тенденция очевидна: китайские бренды уверенно теснят конкурентов не только в салонах, но и на вторичке. Показательно, что в сегменте авто до пяти лет марка Haval уже практически сравнялась по популярности с таким гигантом, как Toyota.

