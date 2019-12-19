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19 декабря 2019, 09:37

На вторичном рынке лидируют автомобили Lada, Toyota и Nissan

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С января по ноябрь 2019 года в России было продано 4,94 млн подержанных автомобилей. Уверенное лидерство сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой приходится почти четверть всех продаж.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали лидеров российского вторичного авторынка в 2019 году. По итогам одиннадцати месяцев первое место продолжает удерживать Lada. Новых владельцев обрели 1,23 млн автомобилей, что составляет 24,9% всего отечественного рынка подержанных машин.

С двукратным отставанием на втором месте остается Toyota. За отчетный период в России было перепродано 546,6 тыс. экземпляров. Третью строчку пока занимает Nissan с показателем 278,4 тыс. машин. Суммарные продажи Hyundai с января по ноябрь сохраняют за ним четвертое место, с отставанием от Nissan почти в 20 тысяч машин – 259,7 тыс перепроданных автомобилей. Но статистика последних месяцев показывает, что разрыв этот сокращается. Продажи Nissan на вторичном рынке медленно падают, а Hyundai, наоборот, прибавляет по 5% каждый месяц. Еще активнее растут продажи подержанных Kia (241,5 тыс. экз., +9,8%).

В российском сегменте премиальных автомобилей неизменное лидерство удерживает «немецкая тройка». За 11 месяцев текущего года в России было продано 115,9 тыс. автомобилей Mercedes-Benz, 107,4 тыс. автомобилей BMW и 85,7 тыс. автомобилей Audi. Однако в ТОП-10 вторичного рынка ни один из этих брендов не попал.

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На вторичном рынке лидируют автомобили Lada, Toyota и Nissan
{{material_128354}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали лидеров российского вторичного авторынка в 2019 году. По итогам одиннадцати месяцев первое место продолжает удерживать Lada. Новых владельцев обрели 1,23 млн автомобилей, что составляет 24,9% всего отечественного рынка подержанных машин.С двукратным отставанием на втором месте остается Toyota. За отчетный период в России было перепродано 546,6 тыс. экземпляров. Третью строчку пока занимает Nissan с показателем 278,4 тыс. машин. Суммарные продажи Hyundai с января по ноябрь сохраняют за ним четвертое место, с отставанием от Nissan почти в 20 тысяч машин – 259,7 тыс перепроданных автомобилей. Но статистика последних месяцев показывает, что разрыв этот сокращается. Продажи Nissan на вторичном рынке медленно падают, а Hyundai, наоборот, прибавляет по 5% каждый месяц. Еще активнее растут продажи подержанных Kia (241,5 тыс. экз., +9,8%).В российском сегменте премиальных автомобилей неизменное лидерство удерживает «немецкая тройка». За 11 месяцев текущего года в России было продано 115,9 тыс. автомобилей Mercedes-Benz, 107,4 тыс. автомобилей BMW и 85,7 тыс. автомобилей Audi. Однако в ТОП-10 вторичного рынка ни один из этих брендов не попал.
2019-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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