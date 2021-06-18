На вторичном рынке России быстрее всего продаются узбекские автомобили
На вторичном рынке лучше всего разбирают немолодые бюджетные иномарки. Объявление о продаже Chevrolet Lanos узбекской сборки висит порядка 7 – 8 дней. За 9 дней находятся покупатели на Kia Spectra, Daewoo Matiz и Hyundai Accent, а также на УАЗ «Хантер», Suzuki Splash и Nissan Almera Classic. Подержанные автомобили Lada находят новых хозяев, в среднем, за 12 дней, а дольше всего держатся объявления с классическими «Нивами» – почти 3 недели.
Как выяснил 110KM.RU, в премиальном сегменте быстрее всего «разбирают» новые Audi A8 (7 дней), Lexus GX (9 дней), а также Lexus LX и RX (по 11 дней). Представительские Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series дольше ждут у дилеров своих хозяев – 24 и 29 дней соответственно. На вторичном рынке антирекорд принадлежит Hummer H2, который не могли продать полтора месяца. Порядка пяти недель обычно ждут продажи подержанные Tesla Model S и Audi S5.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 500 000 РВАЗ (Lada) XRAY Cross 2018 в Москве
- 5 117 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 400 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2011 в Москве
- 2 500 000 РLexus LX 2009 в Москве
- 130 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 2 706 465 РLexus ES 2018 в Москве
- 1 299 999 РKIA ceed 2017 в Москве
- 3 500 000 РGenesis G70 2020 в Москве
- 92 000 РDaewoo Matiz 2003 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий