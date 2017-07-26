На выходных Гатчину лучше объезжать стороной
В течение суток до введения временного ограничения движения на улицах появятся соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. Для удобства автомобилистов в субботу, 29 июля, будут работать резервные «перехватывающие» парковки. Движение автотранспорта может осуществляться по следующим улицам:
27 — 29 июля
22.00 27 июля — 06.00 28 июля — пр. 25 Октября от пешеходного перехода до перекрестка между домами 46 и 59;
07.00 28 июля — 03.00 30 июля — ул. Рощинская (угол дома 59 пр. 25 Октября и угол дома 11 ул. Рощинская);
09.00 28 июля — 08.00 30 июля — Аллея Императора Павла Первого;
09.00 28 июля — 08.00 30 июля — Красноармейский пр. (от ул. Жемчужина до ул. Нестерова);
09.00 28 июля — 19.00 29 июля — ул. Рощинская (от пр. 25 Октября до дома 13 ул. Рощинская);
16.00 28 июля — 19.00 29 июля — ул. Хохлова (от пр. 25 Октября до дома 3 ул. Хохлова);
21.00 28 июля — 14.30 29 июля — проезжая часть вдоль дома 59 по пр. 25 Октября;
21.00 28 июля — 14.00 29 июля — стоянка по ул. Рощинская, вдоль забора «Бессмертный полк» Красные казармы;
21.00 28 июля — 13.00 29 июля — площадка между ул. Слепнева и ул. Диагональная.
29 июля
07.00 — 22.30 — ул. Авиатриссы Зверевой (от ул. Генерала Кныша до ул. Слепнева);
07.00 — 22:30 — безымянный проезд (от МКУК «Межпоселенческая централизованная районная библиотека им. А.С. Пушкина» до ул. Слепнева);
08.00 – 14.30 — пр. 25 Октября (от развилки Красносельского шоссе, Ленинградского шоссе, Пушкинского шоссе до ул. Чкалова);
09.00 — 00.00 — Красноармейский пр. (от обелиска «Коннетабль» до ул. Нестерова), перекрыт выезд с ул. Жемчужина и с Кирасирского проезда;
11.30 — 14.30 — пр. 25 Октября (от ул. Чкалова до обелиска «Коннетабль»).
30 июля
01.00 – 05.00 — пр. 25 Октября от пешеходного перехода до перекрестка между домами 46 и 59.
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