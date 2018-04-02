2 апреля 2018, 22:18
На выставке Мир Автомобиля разыграют внедорожник
Любители авто – объединяйтесь! Всего на пять дней Петербургский СКК накроет настоящая буря ярких эмоций – рев моторов и роскошные салоны, экстремальные трюки и технологичные шоу, модная музыка и развлечения, а также розыгрыш внедорожника и других призов!
С 11 по 15 апреля петербуржцев и гостей нашего города ждет грандиозная выставка «МИР АВТОМОБИЛЯ», где и автолюбители, и профессионалы смогут увидеть и «примерить» новинки мирового автопрома, получить щедрые предложения на покупку авто, услуг и сопутствующих товаров.
В 2018 году «МИР АВТОМОБИЛЯ» украсят новинки всех ценовых сегментов: роскошный Mercedes Benz Maybach S 560 4Matic, миниатюрный, но мощный Smart Fortwo, фантастический Jaguar Е-Pace, дерзкий BMW X2, солидный MINI Cooper Countryman, энергичный спорткар Porsche Panamera и «механический лев» Porsche 911 Carrera, эксклюзивный RANGE ROVER EVOQUE, комфортный и безопасный Hyundai G70 от Genesis, динамичный Subaru XV, а также лучшее от Infiniti, Nissan, Ford, Mitsubishi, Lifan и других брендов.
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11 апреля 2018 года в Петербурге в 27-ой раз распахнет двери выставка Мир Автомобиля. Впервые отдельная экспозиция ...Читать далее
«МИР АВТОМОБИЛЯ» собирает на одной площадке не только лучшие автодостижения, но и спортсменов - профессионалов: гостей выставки ждут экстремальное Шоу Мастеров от звездных пилотов Rally Club и DRIFT с ежедневной программой, Кубок Санкт-Петербурга по ралли-спринту и Чемпионат среди Colin McRae Rally, а также – конкурсы и мастер-классы, детские развлечения, азы экстремального вождения, призы и ценные подарки. Посетители выставки смогут познакомиться, сфотографироваться и даже пообщаться с позитивным роботом Wellbot. В рамках организованной экспозиции TopGear все желающие смогут окунуться в историю этого легендарного телепроекта. А модной музыкой и яркими эмоциями зарядит атмосферу выставки специальный гость – российский поп-исполнитель и лауреат конкурсов Denis Manhattan.
Кроме изобилия новинок, уникальных экспонатов и насыщенной развлекательной программы гостей выставки ждет немало сюрпризов – акций, розыгрышей и конкурсов. Самый главный из них – РОЗЫГРЫШ ВНЕДОРОЖНИКА. Каждый, купивший билет в кассе или на сайте выставки, имеет высокие шансы стать обладателем новенького авто!
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02.04.2018, 08:17
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01.04.2018, 21:57
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Добрый день, автолюбители! Выбираю свой первый авто, бюджет до 600 тыс., остановился на 2 вариантах, выбрать не могу. По технической части я ноль, визуально БМВ мне нравится гораздо больше, но знакомые отговаривают, типа замучаюсь ремонтировать. БМВ - 2008 год, дизель, 180 тыс пробега, 2л, 177 л.с. Мерс ...
вы же понимаете разницу механики и автомата? автомат конечно удобней, тем более если ещё и жена водит. ну а механика мне кажется надёжней.
как то это всё подозрительно и не понятно. лучше не связывайтесь. это лично моё мнение. я бы не рискнул
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