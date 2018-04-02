2 апреля 2018, 22:18

На выставке Мир Автомобиля разыграют внедорожник

Любители авто – объединяйтесь! Всего на пять дней Петербургский СКК накроет настоящая буря ярких эмоций – рев моторов и роскошные салоны, экстремальные трюки и технологичные шоу, модная музыка и развлечения, а также розыгрыш внедорожника и других призов!
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  На выставке Мир Автомобиля разыграют внедорожник На выставке Мир Автомобиля разыграют внедорожник На выставке Мир Автомобиля разыграют внедорожник На выставке Мир Автомобиля разыграют внедорожник На выставке Мир Автомобиля разыграют внедорожник На выставке Мир Автомобиля разыграют внедорожник
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С 11 по 15 апреля петербуржцев и гостей нашего города ждет грандиозная выставка «МИР АВТОМОБИЛЯ», где и автолюбители, и профессионалы смогут увидеть и «примерить» новинки мирового автопрома, получить щедрые предложения на покупку авто, услуг и сопутствующих товаров.
 
В 2018 году «МИР АВТОМОБИЛЯ» украсят новинки всех ценовых сегментов: роскошный Mercedes Benz Maybach S 560 4Matic, миниатюрный, но мощный Smart Fortwo, фантастический Jaguar Е-Pace, дерзкий BMW X2, солидный MINI Cooper Countryman, энергичный спорткар Porsche Panamera и «механический лев» Porsche 911 Carrera, эксклюзивный RANGE ROVER EVOQUE, комфортный и безопасный Hyundai G70 от Genesis, динамичный Subaru XV, а также лучшее от Infiniti, Nissan, Ford, Mitsubishi, Lifan и других брендов.
 
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Современные технологии захватывают не только весь мир, но и «МИР АВТОМОБИЛЯ»: впервые целая экспозиция электрокаров представляет SMART-технологии в действии! В экспозиции «электричек» вы увидите новинку-кроссовер Tesla Model X и впечатляющее технологичное шоу с ее участием, легендарную Tesla Model S, а также - Renault TWIZY, Renault Kongoo, Bravo EGO. Здесь можно познакомиться с современными электрокарами их преимуществами, получить необходимую информацию о заправочных станциях, узнать о компактном бимодальном авто, которым можно управлять без прав.
 
«МИР АВТОМОБИЛЯ» собирает на одной площадке не только лучшие автодостижения, но и спортсменов - профессионалов: гостей выставки ждут экстремальное Шоу Мастеров от звездных пилотов Rally Club и DRIFT с ежедневной программой, Кубок Санкт-Петербурга по ралли-спринту и Чемпионат среди Colin McRae Rally, а также – конкурсы и мастер-классы, детские развлечения, азы экстремального вождения, призы и ценные подарки. Посетители выставки смогут познакомиться, сфотографироваться и даже пообщаться с позитивным роботом Wellbot. В рамках организованной экспозиции TopGear все желающие смогут окунуться в историю этого легендарного телепроекта. А модной музыкой и яркими эмоциями зарядит атмосферу выставки специальный гость – российский поп-исполнитель и лауреат конкурсов Denis Manhattan.
 
Кроме изобилия новинок, уникальных экспонатов и насыщенной развлекательной программы гостей выставки ждет немало сюрпризов – акций, розыгрышей и конкурсов. Самый главный из них – РОЗЫГРЫШ ВНЕДОРОЖНИКА. Каждый, купивший билет в кассе или на сайте выставки, имеет высокие шансы стать обладателем новенького авто!

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Отзывы по теме
BMW 320d E91 или Mercedes B-classe W245
Добрый день, автолюбители! Выбираю свой первый авто, бюджет до 600 тыс., остановился на 2 вариантах, выбрать не могу. По технической части я ноль, визуально БМВ мне нравится гораздо больше, но знакомые отговаривают, типа замучаюсь ремонтировать. БМВ - 2008 год, дизель, 180 тыс пробега, 2л, 177 л.с. Мерс ...
wanmarkos
Хочу купить Б/У авто, не знаю, автомат или механика? Подскажите?
вы же понимаете разницу механики и автомата? автомат конечно удобней, тем более если ещё и жена водит. ну а механика мне кажется надёжней.
komandir107
предлагают купить у меня авто,как-бы не кинули
как то это всё подозрительно и не понятно. лучше не связывайтесь. это лично моё мнение. я бы не рискнул
komandir107
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На выставке Мир Автомобиля разыграют внедорожник
С 11 по 15 апреля петербуржцев и гостей нашего города ждет грандиозная выставка «МИР АВТОМОБИЛЯ», где и автолюбители, и профессионалы смогут увидеть и «примерить» новинки мирового автопрома, получить щедрые предложения на покупку авто, услуг и сопутствующих товаров. В 2018 году «МИР АВТОМОБИЛЯ» украсят новинки всех ценовых сегментов: роскошный Mercedes Benz Maybach S 560 4Matic, миниатюрный, но мощный Smart Fortwo, фантастический Jaguar Е-Pace, дерзкий BMW X2, солидный MINI Cooper Countryman, энергичный спорткар Porsche Panamera и «механический лев» Porsche 911 Carrera, эксклюзивный RANGE ROVER EVOQUE, комфортный и безопасный Hyundai G70 от Genesis, динамичный Subaru XV, а также лучшее от Infiniti, Nissan, Ford, Mitsubishi, Lifan и других брендов. {{material_122930}}Современные технологии захватывают не только весь мир, но и «МИР АВТОМОБИЛЯ»: впервые целая экспозиция электрокаров представляет SMART-технологии в действии! В экспозиции «электричек» вы увидите новинку-кроссовер Tesla Model X и впечатляющее технологичное шоу с ее участием, легендарную Tesla Model S, а также - Renault TWIZY, Renault Kongoo, Bravo EGO. Здесь можно познакомиться с современными электрокарами их преимуществами, получить необходимую информацию о заправочных станциях, узнать о компактном бимодальном авто, которым можно управлять без прав. «МИР АВТОМОБИЛЯ» собирает на одной площадке не только лучшие автодостижения, но и спортсменов - профессионалов: гостей выставки ждут экстремальное Шоу Мастеров от звездных пилотов Rally Club и DRIFT с ежедневной программой, Кубок Санкт-Петербурга по ралли-спринту и Чемпионат среди Colin McRae Rally, а также – конкурсы и мастер-классы, детские развлечения, азы экстремального вождения, призы и ценные подарки. Посетители выставки смогут познакомиться, сфотографироваться и даже пообщаться с позитивным роботом Wellbot. В рамках организованной экспозиции TopGear все желающие смогут окунуться в историю этого легендарного телепроекта. А модной музыкой и яркими эмоциями зарядит атмосферу выставки специальный гость – российский поп-исполнитель и лауреат конкурсов Denis Manhattan. Кроме изобилия новинок, уникальных экспонатов и насыщенной развлекательной программы гостей выставки ждет немало сюрпризов – акций, розыгрышей и конкурсов. Самый главный из них – РОЗЫГРЫШ ВНЕДОРОЖНИКА. Каждый, купивший билет в кассе или на сайте выставки, имеет высокие шансы стать обладателем новенького авто!
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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