Два человека госпитализированы после смертельной аварии ГАЗели и Соболя - подробности происшествия

На Ям-Ижорском шоссе столкнулись два ГАЗ - погибла пассажирка

В Пушкинском районе Петербурга произошла смертельная авария с участием двух автомобилей ГАЗ. Пострадали несколько человек. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.

В Пушкинском районе Петербурга произошла смертельная авария с участием двух автомобилей ГАЗ. Пострадали несколько человек. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга на Ям-Ижорском шоссе произошла серьезная авария, в результате которой погибла женщина. Как сообщает Piter.tv, трагедия случилась 17 июня на третьем километре трассы.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-27527 Соболь Бизнес по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим транспортным средством - ГАЗ-3221 Газель. Удар оказался настолько сильным, что 70-летняя пассажирка первого автомобиля скончалась на месте от полученных травм.

Помимо погибшей, еще два человека получили травмы различной степени тяжести. В больницу были доставлены 72-летний мужчина и 63-летний водитель. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту случившегося. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, а также причины, по которым водитель выехал на встречную полосу.

Движение на участке дороги было временно затруднено, пока специалисты работали на месте происшествия. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек.

Подобные происшествия на Ям-Ижорском шоссе случаются не впервые. Местные жители и автомобилисты отмечают, что участок дороги требует повышенного внимания и осторожности.

Полиция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть внимательнее за рулем, особенно на загородных трассах. Следите за обновлениями, чтобы узнать о развитии ситуации.