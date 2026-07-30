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Автор: Дмитрий Новиков

30 июля 2026, 18:27

На Ярославском шинном заводе внедрили цифровое зрение для контроля производства

На Ярославском шинном заводе внедрили цифровое зрение для контроля производства

Не просто камеры, а умный контроль: «Кордиант» внедряет технологию, которой раньше не было в шинной отрасли

На Ярославском шинном заводе внедрили цифровое зрение для контроля производства

Холдинг «Кордиант» начал тестирование уникальной технологии компьютерного зрения на Ярославском шинном заводе. Решение обещает повысить точность учета и снизить потери на производстве. Эксперты отмечают, что это первый подобный опыт в российской шинной отрасли. Какие возможности открывает цифровизация для предприятий и что может измениться уже в ближайшее время - разбираемся в материале.

Холдинг «Кордиант» начал тестирование уникальной технологии компьютерного зрения на Ярославском шинном заводе. Решение обещает повысить точность учета и снизить потери на производстве. Эксперты отмечают, что это первый подобный опыт в российской шинной отрасли. Какие возможности открывает цифровизация для предприятий и что может измениться уже в ближайшее время - разбираемся в материале.

В российской шинной индустрии стартовал новый этап: на Ярославском шинном заводе, входящем в холдинг «Кордиант», запущена в тестовом режиме система цифрового зрения. Как сообщает 110km.ru, проект реализован совместно с Lenta tech, ИТ-брендом «Группы Лента». Главная задача - повысить точность подсчета и классификации шин на всех этапах производства, начиная со сборки и заканчивая вулканизацией.

В рамках пилотного проекта вдоль производственной линии установили интеллектуальные видеокамеры, способные распознавать более 30 типоразмеров шин. Система анализирует ширину изделий и цветные линии на протекторе, которые служат отличительными признаками до формирования окончательного рисунка. Благодаря этому стало возможным автоматически фиксировать количество шин на складе и на конвейере с точностью свыше 95%.

Внедрение цифрового двойника конвейера позволило получать актуальные данные о запасах на каждом этапе: сборка, покраска, вулканизация и последующая обработка. Это дает сотрудникам возможность оперативно реагировать на любые отклонения, предотвращая перегрузку линий и обеспечивая синхронность производственного процесса. По оценкам специалистов, новая технология позволит увеличить годовой выпуск шин на 15 000 единиц за счет сокращения потерь на этапе вулканизации.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что подобная система впервые применяется в российском шинном производстве. До этого момента предприятия отрасли не использовали компьютерное зрение для автоматизации учета и контроля. Теперь же, по словам генерального директора холдинга «Кордиант» Дмитрия Горбачева, компания получает возможность отслеживать движение продукции между участками в режиме реального времени, что открывает новые горизонты для повышения эффективности даже на оборудовании, изначально не рассчитанном на цифровизацию.

Эксперты отмечают, что внедрение подобных решений может стать трендом для всей отрасли. Автоматизация и цифровой контроль позволяют не только минимизировать человеческий фактор, но и оптимизировать логистику внутри завода. В условиях растущей конкуренции и необходимости сокращения издержек такие технологии становятся особенно актуальными.

В целом, запуск системы компьютерного зрения на Ярославском шинном заводе может указывать на начало масштабных изменений в подходах к управлению производством в России. Технология не только повышает точность учета, но и создает предпосылки для дальнейшей автоматизации отрасли. Судя по имеющимся данным, подобные решения способны существенно повысить производительность и снизить издержки, что особенно важно в современных экономических условиях.

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