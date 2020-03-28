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28 марта 2020, 00:16

На заправках Shell будут наливать бесплатное кофе. Но только медикам…

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Фото: fb.ru
Свою лепту в копилку дорых дел в условиях пандемии коронавируса решил внести концерн Shell. Российский офис не только выступил со словами благодарности медицинскому корпусу страны.

«В сложных ситуациях нам всем необходима поддержка. Особенно тем, кто каждый день спасает жизни», - говорится в официальном сообщении компании-«ракушки».

Всем сотрудникам экипажей «скорой помощи» на автозаправочных станциях Shell Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также на дилерских АЗС Москвы и МО будут бесплатно предлагаться 300-миллилитровые стаканчики кофе - американо и капучино (кому что нравится).

«Вам не нужно предъявлять удостоверение, просто проходите на кассу за своим согревающим напитком», - сообщается в релизе Shell. .

На какие конкретно АЗС распространяется данное кофе-предложение, можно уточнить на российском сайте компании.


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На заправках Shell будут наливать бесплатное кофе. Но только медикам…
«В сложных ситуациях нам всем необходима поддержка. Особенно тем, кто каждый день спасает жизни», - говорится в официальном сообщении компании-«ракушки».Всем сотрудникам экипажей «скорой помощи» на автозаправочных станциях Shell Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также на дилерских АЗС Москвы и МО будут бесплатно предлагаться 300-миллилитровые стаканчики кофе - американо и капучино (кому что нравится). «Вам не нужно предъявлять удостоверение, просто проходите на кассу за своим согревающим напитком», - сообщается в релизе Shell. .На какие конкретно АЗС распространяется данное кофе-предложение, можно уточнить на российском сайте компании.
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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