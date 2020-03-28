На заправках Shell будут наливать бесплатное кофе. Но только медикам…
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«В сложных ситуациях нам всем необходима поддержка. Особенно тем, кто каждый день спасает жизни», - говорится в официальном сообщении компании-«ракушки».
Всем сотрудникам экипажей «скорой помощи» на автозаправочных станциях Shell Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также на дилерских АЗС Москвы и МО будут бесплатно предлагаться 300-миллилитровые стаканчики кофе - американо и капучино (кому что нравится).
«Вам не нужно предъявлять удостоверение, просто проходите на кассу за своим согревающим напитком», - сообщается в релизе Shell. .
На какие конкретно АЗС распространяется данное кофе-предложение, можно уточнить на российском сайте компании.
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