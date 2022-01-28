Илон Маск решил заменить людей на человекообразных роботов
«Это важнейшая задача, над которой мы будем работать в 2022 году», - подчеркнул Маск.
По словам топ-менеджера, производство роботов через какое-то время для Tesla станет более значительным бизнесом, чем выпуск автомобилей.
Испытание роботов начнется на заводах компании уже в ближайшее время. Илон Маск считает, что скоро роботы смогут выполнять даже довольно сложные задачи.
Использование роботов должно помочь решить проблему с нехваткой рабочей силы на заводах Tesla. Разработчики сообщили, что роботы получат специальные камеры и беспилотную систему, которые сейчас устанавливаются на электрокары компании.
Илон Маск заявил о производстве роботов в прошлом году. Рост робота Optimus составит около 173 см, вес – 57 кг. Робот сможет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Разработчики сообщили, что он будет работать с помощью нейросетей.
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