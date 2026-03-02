Как компактный робот Hexagon Aeon может изменить работу автозаводов и повлиять на будущее производства

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 13:43

На заводе BMW в Лейпциге появится новый швейцарский гуманоидный робот для сборки авто

На заводе BMW в Лейпциге появится новый швейцарский гуманоидный робот для сборки авто

Как компактный робот Hexagon Aeon может изменить работу автозаводов и повлиять на будущее производства

На заводе BMW в Лейпциге появится новый швейцарский гуманоидный робот для сборки авто

BMW запускает пилотный проект с участием необычного швейцарского робота-гуманоида на своем заводе в Лейпциге. Эта технология может изменить привычные процессы сборки автомобилей и повлиять на роль человека в производстве. Почему автогиганты все чаще делают ставку на роботов - разбираемся в материале.

BMW запускает пилотный проект с участием необычного швейцарского робота-гуманоида на своем заводе в Лейпциге. Эта технология может изменить привычные процессы сборки автомобилей и повлиять на роль человека в производстве. Почему автогиганты все чаще делают ставку на роботов - разбираемся в материале.

В конце прошлого месяца компания BMW официально объявила о запуске пилотного проекта на своем заводе в Лейпциге. Впервые на сборочной линии здесь задействуют необычного помощника — швейцарского гуманоидного робота Hexagon Aeon. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли: речь идет не просто о внедрении очередного промышленного автомата, а о появлении на производстве компактного человекоподобного устройства, способного работать бок о бок с людьми.

Hexagon Aeon — относительно новый игрок на рынке робототехники. Его отличает не только скромный рост, но и гибкость в выполнении задач, которые раньше считались исключительно человеческими. Робот создан в Швейцарии и уже привлек внимание специалистов благодаря способности адаптироваться к различным этапам сборки автомобилей. В отличие от традиционных промышленных манипуляторов, Aeon может перемещаться по цеху, взаимодействовать с инструментами и даже подстраиваться под темп работы сотрудников.

Внедрение подобных технологий — это не просто дань моде на автоматизацию. Для BMW это способ повысить эффективность производства, снизить влияние человеческого фактора и минимизировать риски, связанные с ошибками или усталостью персонала. Кроме того, использование гуманоидных роботов открывает новые возможности для организации рабочих мест: теперь часть рутинных или опасных операций можно доверить машинам, а людям — сосредоточиться на более сложных и творческих задачах.

Стоит отметить, что гуманоидные роботы на заводах — не абсолютная новинка. За последние годы многие автоконцерны экспериментировали с подобными решениями, однако именно компактные и мобильные модели, такие как Hexagon Aeon, способны органично вписаться в уже существующие производственные процессы. Их можно быстро перенастроить под разные задачи, а значит, заводы становятся более гибкими и готовыми к выпуску новых моделей без масштабных перестроек.

Пилотный проект BMW в Лейпциге — это не просто тестирование очередной технологической новинки. Это попытка переосмыслить роль человека и машины на современном производстве. Если эксперимент окажется успешным, можно ожидать, что подобные роботы появятся и на других предприятиях концерна, а затем и у конкурентов. В перспективе это приведет к изменению структуры занятости, появлению новых профессий и, возможно, даже к пересмотру стандартов безопасности на заводах.

Пока же специалисты внимательно следят за тем, как Aeon справится с поставленными задачами. От его успеха зависит не только будущее конкретного завода, но и направление развития всей отрасли. В условиях, когда конкуренция между автопроизводителями становится все жестче, ставка на инновации может стать решающим преимуществом.

Упомянутые марки: BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ

Похожие материалы БМВ

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Нижний Новгород Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться